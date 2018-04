Auf Amrum : Spannung bei den Flenerk Jongen

Von vielen Neugierigen beobachtet, hat eine Hamburger Firma drei Container an den Amrumer Kindergarten geliefert und aufgestellt.

von kta

18. April 2018, 12:30 Uhr

Von vielen Neugierigen beobachtet, hat eine Hamburger Firma drei Container an den Amrumer Kindergarten Flenerk Jongen geliefert und aufgestellt. Alle Mädchen und Jungen beobachteten das spannende Treiben direkt vor den Fenstern ihrer Gruppenräume und auch die Kinder des Waldkindergartens Bütjen Jongen ließen sich das Ereignis nicht entgehen und schauten von der Nachbarwiese zu.

Schon am Vorabend waren die Lastwagen auf die Insel gekommen, denn eigentlich sollte es gleich am nächsten Morgen früh losgehen. Doch es fehlten noch Stahlplatten, die den Weg für die schweren Fahrzeuge sichern sollten. Das waren jedoch nicht die einzigen Maßnahmen, die im Vorfeld der Aufstellung notwendig waren. „Da die Container länger als ein Jahr stehen werden und wir uns in einer Windzone vier befinden, die es nur hier an der Nordsee gibt, sind ein Betonfundament und eine spezielle Verankerung erforderlich“, erklärte Architekt Peter Heck-Schau, der jeden Schritt aufmerksam verfolgte. „Die Container beinhalten vier Elemente, die später einen Groß- und einem Kleingruppenraum bilden werden. Diese sind wärmegedämmt und erfüllen alle Brandschutzverordnungen“, berichtete der Planer. Die Container seien neuwertig, jedoch gemietet, hätten direkten Zugang zum Hauptgebäude des Kindergartens und zwei Notausgänge.

Die Gestaltung der Außenanlagen wurde von den Kindergarten-Mitarbeiterinnen und insularen Handwerkern in Angriff genommen. Ein Bohlenweg und eine kleine Terrasse, auf der die Kinder frühstücken können, bilden den Übergang zu dem kleinen Spielplatz auf der West seite des Kindergartens. „Wenn alles fertig ist und die neuen Räume bezogen und komplett ausgestattet sind, wird es auch eine feierliche Einweihung geben“, kündigte eine Erzieherin an, die sich sichtlich über den gewonnen Platz freute.