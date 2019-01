Föhr : Spannende Wanderung am Flutsaum entlang

Die Fachleute der Schutzstation Wattenmeer geben morgen, Sonnabend, Einblicke in das spannende Leben von Seesternen, Muscheln oder Krebsen.

von ib

04. Januar 2019, 16:03 Uhr

Wyk | Am Flutsaum entlang in Richtung Nieblum führt eine naturkundliche Strandwanderung mit der Schutzstation Wattenmeer. Los geht es morgen, Sonnabend, um 14 Uhr am Ende der Strandstraße. Die Fachleute kennen zahlreiche spannende Geschichten zu den Seesternen, Muscheln oder Krebsen im Watt vor Föhr. Zudem entpuppen sich graue Blätter als kleine Staaten und in einigen Schnecken leben Krebse. Doch manches Fundstück ist auch menschgemacht.