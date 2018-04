TSV Amrum : Spannende Partie mit gutem Ausgang

Drei Punkte in Niebüll: E-Junioren erneut auswärts erfolgreich.

von mdo

27. April 2018, 21:00 Uhr

Nach ihrem Auswärtssieg gegen Eiderstedt wollten die E-Junioren des TSV Amrum auch in Niebüll drei Punkte einfahren. Und sie waren erfolgreich: Am Ende hieß es 3:2.

Die Akteure der zweiten Mannschaft des TSV Rot-Weiß Niebüll waren den Insulanern körperlich überlegen. Vielleicht schüchterte das die Amrumer ein und trug dazu bei, dass die Gastgeber mit 1:0 in Führung gingen. Für die „E“ ist ein früher Rückstand nichts Neues und sie konnte noch vor dem Pausenpfiff ausgleichen.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die TSV-Akteure den Druck, wurden stetig besser und kassierten in dieser Phase das 1:2. Ein Gegentor in so einem Moment kann das Spiel zum Kippen bringen. Aber die Amrumer kamen zum Ausgleich. Gute zehn Minuten verblieben beiden Teams noch, die Partie mit drei Punkten zu beenden. Die Insulaner setzten alles auf eine Karte und verstärkten ihre Offensive. Das zahlte sich aus und wurde mit dem Siegtreffer belohnt.



Für die „E“ spielten Moje Genzel, Daniel Kruggel, Rune Claußen, Matthies Bendixen, Jakub Manka, Jonathan Hansen, Nico Engels, Elija Adolph, Matthis Bäder und Moritz Kruggel.