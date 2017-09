Wyker TB : Spannende Duelle auf tollem Niveau

vergrößern 1 von 6 Foto: hrh 1 von 6











21.Sep.2017

Es ist alle Jahre wieder ein tolles Fest. So könnte das Fazit lauten, das die Verantwortlichen der diesjährigen Tennis-Vereinsmeisterschaften des Wyker TB ziehen. Wie bereits in den vergangenen Jahren lagen Organisation und Ablauf der Titelkämpfe in den Händen von Trainer Janko Vucetic und Sparten-Jugendwartin Nancy Petersen, die dieses Amt bereits seit 17 Jahren bekleidet. Unisono wurde beiden bescheinigt, erneut einen tollen Job gemacht zu haben.

Ebenfalls an die vergangenen Jahre erinnerten die große Teilnehmerzahl, wobei die ganz Kleinen am meisten vertreten waren, viele spannende Duelle auf beachtlichem Niveau im Mehrkampf, Einzel, Doppel und Mixed auf dem Kleinfeld, auf Midcourt und auf dem Großfeld in verschiedenen Altersklassen. Und auch die Abschlussfeier hat auf der Tennisanlage am Rugstieg Tradtion, mit buntem Rahmenprogramm, Grillparty, großer Tombola und dem beliebten „Bälleschätzen“.

Dass Petrus auch bei diesen Vereinsmeisterschaften nicht immer mitspielte: geschenkt. Er ließ es wieder zeitweise ordentlich regnen, sodass auch wieder etliche Wettkämpfe in die Halle verlegt werden mussten.

Höhepunkt für die Aktiven waren natürlich auch bei diesen Vereinsmeisterschaften wieder die Siegerehrung und Preisverteilung, die Nancy Petersen und Janko Vucetic vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse vornahmen. Beide ließen eine wahre Flut von Pokalen, Urkunden und Süßigkeiten auf die Teilnehmer niederregnen. Leer ging niemand aus und einige Jungen und Mädchen sahnten richtig ab – wie zum Beispiel Lilly Gründler, die Brüder Lennik und Thilo Both und Moriz Hartmann.

Auszug aus den Siegerlisten



Großfeld – Einzel – Junioren: Simon Schmidt vor Lewin Kreuseler und Nils Winterhalter; Juniorinnen: Ricarda Artz vor Sophie Weigelt und Hanna Ketelsen; Jungen: Lennik Both vor Thilo Both und Moritz Hartmann; Mädchen: Lilly Gründler vor Karo Stoklasa und Paulin Lützen.

Doppel – Junioren: Lewin Kreuseler/Moritz Hartmann vor Nils Gründler/Nickels Eisersdorff); Jungen: Lennik und Thilo Both vor Moritz Hartmann/Tom Wehner; Mädchen: Lilo Gründler/Karo Stoklasa, Ricarda Artz/Sophie Weigelt).

Mixed – Altersklasse „Ü 14“: Nils und Lydia Gründler vor Lewin Kreuseler/Eyya Reck; Altersklasse „U 14“: Thilo Both/Lilly Gründler vor Moritz Hartmann/Karo Stoklasa).

Midfeld – Jungen: Moritz Hartmann vor Thilo Both und Simeon Dillmann; Mädchen: Lilly Gründler vor Karo Stoklasa und Paulin Lützen.

Kleinfeld – Jungen: Thilo Both vor Simeon Dillmann, Nico Hartmann, Oliver Willecke. Max Roeloffs und Paul Lambersy; Mädchen: Maya Siegmund vor Elena Rethwisch, Anni Kunz, Nela Berger, Josina Petersen und Hanna Villmow.

Mehrkampf der Jüngsten: Smilla Peysel vor Awa Peysel, Xenia Lange, Josefin Maas, Grete Grotheer, Svea Fritsch, Katharina Willecke und Philipp Gade.