Föhr : Spaghetti-Gottesdienst

Im Nieblumer Pastorat: Kinder beten und essen gemeinsam.

von ib

20. Januar 2019, 16:56 Uhr

nieblum | Winterzeit ist Spaghettizeit – zumindest in der Kirchengemeinde St. Johannis: Am Freitag, 25. Januar findet von 17.30 Uhr bis 19 Uhr wieder der Spaghetti-Gottesdienst statt. Zu ihm sind Kindergarten- und Grundschulkinder mit ihren (Groß-)Eltern im Nieblumer Pastorat willkommen. Als erster Gang wird ein Mitmach-Gottesdienst serviert: Gemeinsam wird gesungen und gebetet, gespielt oder gebastelt. Eine Geschichte erzählt von den Abenteuern, die Menschen mit Gott erlebt haben. Als zweiter Gang folgen Spaghetti mit leckerer Sauce, die in der Gesellschaft mit vielen anderen noch besser schmecken. Als Nachschlag warten Spiele auf die Kinder, während die Eltern noch auf einen Schnack am Tisch sitzen bleiben. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 24. Januar, unter ✆ 04681/4461 oder info@friesendom.de hilft den Pastoren bei der Planung.