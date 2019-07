Im Friesendom : Sopran und Barocklaute

In der St.-Johannis-Kirche gibt es ein stimmungsvolles Konzert.

11. Juli 2019, 16:41 Uhr

Nieblum | Bettina Pahn und Joachim Held geben am Freitag, 12. Juli, ein Konzert für Sopran und Barocklaute in der St.-Johannis-Kirche. Ab 20 Uhr erklingen Werke von Telemann, Dedekind, Hammerschmidt und Leopold Weiss. Das Duo gastierte unter anderem erfolgreich bei den Göttinger Händel-Festspielen und beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Neben ihrer Konzerttätigkeit unterrichten die beiden Musiker am Königlichen Konservatorium in Den Haag und an der Hochschule für Künste in Bremen.