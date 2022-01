Prüfung abgeschlossen : Sonneneck Föhr: Insolvenzverfahren wird am 1. Februar eröffnet

Die Zukunft der Nordseeklinik Sonneneck ist besiegelt. Das Insolvenzverfahren wird eröffnet. Was aus dem Gebäude wird, ist offen.

Avatar_shz von Bastian Fröhlig

19. Januar 2022, 09:29 Uhr

Die Zukunft der Nordseeklinik Sonneneck ist besiegelt. Das Insolvenzverfahren wird eröffnet. Was aus dem Gebäude wird, ist offen.

Das vorläufige Insolvenzverfahren der Nordseeklinik Sonneneck ist fast abgeschlossen. Rechtsanwalt Christoph von Billerbeck von der überregional tätigen Kanzlei Cornelius + Krage, der als Insolvenzverwalter eingesetzt wurde, hat dem zuständigen Amtsgericht Niebüll die Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgeschlagen. „Das soll am 1. Februar geschehen“, sagte Minou Tikrani, Geschäftsführende Gesellschafterin der Konstruktiv PR-Beratungsgesellschaft, im Namen der Kanzlei, auf Anfrage von shz.de.

Weiterlesen: Insolvent: Das hat der Klinik Sonneneck das Genick gebrochen

Die Immobilie gehört nicht zur Insolvenzmasse. Minou Tikrani, Konstruktiv PR

„Am Status hat sich nichts geändert. Die Immobilie gehört nicht zur Insolvenzmasse. Die noch bestehenden Mitarbeiterverhältnisse werden jetzt abgewickelt“, erläuterte Tikrani. Beim vorläufigen Insolvenzverfahren wird das Vermögen für die Gläubiger gesichert. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erhält der Insolvenzverwalter die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das gesamte Vermögen des Insolvenzschuldners. Er ist uneingeschränkt zuständig.

Insolvenzverfahren dauert mehrere Jahre

Wenn das gesamte Vermögen verwertet – also zu Geld gemacht – wurde, legt der Insolvenzverwalter dem Gericht eine Schlussrechnung vor, die vom zuständigen Rechtspfleger geprüft und beschieden wird. Anschließend wird ein Schlusstermin bestimmt. Soweit eine Quote an die Gläubiger gezahlt werden kann, erfolgt nun die Schlussverteilung und anschließend die Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Ein Insolvenzverfahren dauert bis zum Aufhebungsbeschluss zumeist mehrere Jahre.

Weiterlesen: Corona soll schuld sein: Nordseeklinik Sonneneck meldet Insolvenz an

Corona sorgte für Insolvenz

Wegen Corona musste die Klinik Sonneneck im März 2020 für drei Monate komplett geschlossen werden und durfte danach nur mit einer verringerten Kapazität wieder aufgenommen werden. 98 der 150 Betten für Krebspatienten durften noch belegt werden. Das war laut Besitzer Dr. Ralf J. Jochheim und Geschäftsführer Thorsten Hille nicht mehr wirtschaftlich. Der Insolvenzverwalter hat eine Fortführung des Unternehmens von Anfang an ausgeschlossen. Die 76 Mitarbeiter wurden freigestellt.

Weiterlesen: Sonneneck auf Föhr schließt zwei Monate früher als geplant – das sagen die Mitarbeiter

Vom Sonneneck habe ich nach der Freistellung nichts mehr gehört. Mario Grän, Ex-Administrator Nordseeklinik Sonneneck

Ob und wie schnell diese neue Jobs gefunden haben, ist bisher offen. „Ich kann im Moment nur so viel sagen, dass jeder mit sich selbst zu tun hatte. Der Kontakt ist nicht mehr ganz so eng. Man hat einiges gehört, aber nicht flächendeckend“, sagte Mario Grän. Der ehemalige EDV-Administrator der Klinik hat zum 1. Januar eine neue Stelle gefunden. „Man musste suchen, aber es hat gut geklappt. Ich hatte einige Angebote“, sagt er. Schwierig sei es für Saisonkräfte gewesen, eine neue Aufgabe zu finden – gerade in Coronazeiten.

Wer noch keinen neuen Job hat, erhält derzeit Arbeitslosengeld. „Ob es Insolvenzgeld gibt, erfahren wir erst, wenn Insolvenzverfahren eröffnet wird“, erläuterte Grän. Doch darüber mache er sich derzeit weniger Gedanken. Wichtig sei ihm, sich im neuen Job schnell zurechtzufinden. „Vom Sonneneck habe ich nach der Freistellung nichts mehr gehört“, erläutert er.

Weiterlesen: Sonneneck-Mitarbeiter fühlen sich „eiskalt im Regen stehen gelassen“

Ich habe nichts mitzuteilen. Dr. Ralf J. Jochheim, Besitzer Nordseeklinik Sonneneck

Dort schweigt man zum Insolvenzverfahren und zur Nutzung der Immobilie. Sonneneck-Geschäftsführer Hille war für shz.de trotz mehrfacher Versuche telefonisch nicht erreichbar. „Ich habe nichts mitzuteilen“, teilte Besitzer Jochheim auf Anfrage mit. Das gelte sowohl für das Insolvenzverfahren als auch die weitere Nutzung der Immobilie, die nicht zur Insolvenzmasse gehört. Die Nordseeklinik Westfalen ist von der Insolvenz nicht betroffen. Die Reha-Klinik am Sandwall hat sich auf Patienten mit Atemwegserkrankungen spezialisiert.

Neubau an gleicher Stelle?

Vor dem Insolvenzantrag war geplant, die Klinik um- und auszubauen. Schon seit den 1960-er Jahren hat die Familie von Jochheims Frau Sabine die Nordseeklinik-Sonneneck als Kurklinik betrieben, 1993 wurde sie von Ralf und Sabine Jochheim in eine onkologische Fachklinik umgewandelt, die bei Ärzten und Patienten einen guten Ruf hatte.

Silke Kurtz

„Wir sind da inzwischen in der entscheidenden Phase und wir werden bauen, wenn wir das angesichts explodierender Baukosten finanziert kriegen“, kündigte Jochheim im November nach dem Insolvenzantrag an. Und nun lautet Jochheims Antwort auf die Frage, wie es weitergeht: „Ich habe nichts mitzuteilen.“

Platz für bis zu 150 Patienten erlaubt

Die Flächen, die überbaut werden dürfen, sind als „Sondergebiet Klinik“ ausgewiesen. Erlaubt sind dort deshalb, so steht es im Bebauungsplan, Gebäude, „die für eine Kliniknutzung mit Rehabilitations- und Gesundheitseinrichtungen erforderlich sind“. Zulässig sind in diesem Sondergebiet Gebäude für die Unterbringung von maximal 150 Patienten und deren Begleitpersonen, Anlagen für Rehabilitationszwecke, medizinische, pflegerische und therapeutische Einrichtungen, Anlagen für ambulante Dienste zur Versorgung der Inselbevölkerung, außerdem eine Schwimmhalle, ein Klinik-Café sowie insgesamt sechs Personalwohnungen.