Föhr und Amrum : Sonne lockt die Menschen ins Freie

Ostern 2018: Blauer Himmel ließ viele den eisigen Wind vergessen. Freiluftveranstaltungen waren gut besucht.

von Petra Kölschbach

03. April 2018, 11:30 Uhr

Obwohl der Wind eisig über die Inseln pfiff, lockte die Sonne an den Osterfeiertagen viele Insulaner und Gäste ins Freie. Ob Osterfeuer an den Stränden von Wyk und Nebel oder die Ostereiersuchen, die in den drei Amrumer Inselorten und einigen Föhrer Dörfern stattfanden – trotz der Kälte waren die Freiluftveranstaltungen auf beiden Inseln gut besucht. Viele Menschen genossen außerdem vor allem am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein einen Strandspaziergang. Wer ein windgeschütztes Plätzchen ergatterte, konnte es sogar in den Straßencafés gut aushalten und sich beim Osterkaffee schon fast wie im Sommer fühlen.

Am Ostermontag schoben sich dann zwar immer wieder Wolken vor die Sonne, trotzdem waren zur Ostereiersuche am Kinderspielplatz in Norddorf rund 200 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern erschienen. Einige der bunten Eier, die dort versteckt wurden, waren in den Tagen vor Ostern im Amrumer Kinderprogramm von den Kindern selbst angemalt worden – so hatten die Kids sogar Chancen, bei der Suche auf „alte Bekannte“ zu stoßen.