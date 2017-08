Auf Föhr : Sonderstempel der Post zum Fly In

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Bei Sportpiloten von nah und fern ist diese Veranstaltung Kult: Oldtimer-Maschinen und neue Flugzeuge aus ganz Europa werden wieder zum Fly In erwartet, das am kommenden Sonnabend, 5. August, von 11 bis 18 Uhr auf dem Wyker Flugplatz stattfindet. Nicht nur Flieger, auch „Sehleute“ kommen am Sonnabend auf dem Flugplatz auf ihre Kosten. Sie können an diesem Tag nicht nur Flugzeuge bewundern. Der Föhrer Oldtimerclub wird auch in diesem Jahr wieder seine alten Traktoren, Autos und Kabinenroller ab 13 Uhr auf dem Flugplatzgelände zeigen.

Die Deutsche Post hat zu diesem Flugtag einen Sonderstempel herausgegeben. Ein Team der Post ist damit von 9 bis 12 Uhr sowie 14.30 bis 17 Uhr an einem Stand auf dem Flugplatz anzutreffen. Zusätzlich wird für diese Veranstaltung eine Postkarte als Stempelvorlage angeboten.

von ib

erstellt am 04.Aug.2017 | 06:38 Uhr