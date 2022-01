Corona auf Föhr : So lief 2021 für den Wassersport auf der Insel: „Seit Corona kann ich damit überleben“

Die Pandemie hat den Alltag vieler Menschen stark verändert. Wie war der Wassersport auf Föhr von Corona betroffen?

13. Januar 2022, 18:00 Uhr

Die Pandemie hat den Alltag vieler Menschen stark verändert. Wie war der Wassersport auf Föhr von Corona betroffen?

Während der Pandemie mussten viele Unternehmen vorübergehend und teilweise sogar dauerhaft schließen. Es gibt aber auch Betriebe, die von Corona profitieren konnten – zum Beispiel die Surfschulen.

Seit Corona kann ich damit überleben – ganz entspannt. Benjamin Blum, Betreiber von Westend Surfing in Utersum

Besonders Benjamin Blum hat ein „riesen Plus“ gemacht. In seiner Surfschule in Utersum bietet er Kitesurfen, Stand-Up-Paddling und seit ein paar Jahren auch Wing- und Kitefoilen an. Der Tourismus sei letztes und vorletztes Jahr dreimal so stark gewesen, da die Leute durch die Pandemie vermehrt in Deutschland Urlaub machen gemacht hätten. Eigentlich war Blum noch als Förster tätig, doch die Surfschule nimmt mittlerweile so viel Raum ein, dass er sich nur noch darauf konzentriere – mit Erfolg. „Seit Corona kann ich damit überleben – ganz entspannt.“

Der Betreiber findet es hier zum Kiten und Surfen am schönsten, gerade weil man von drei Inseln umgeben ist – Sylt, Amrum und Föhr. Im Winter ist weniger los. Meist stehen nur kleinere Aufgaben und Reparaturarbeiten an – dafür bleibt mehr Zeit zum Surfen.

Wir waren überrascht, wie viel eigentlich los ist. Dirk Hückstädt, Betreiber der Nieblumer Wassersportschule

Auch Dirk Hückstädts Wassersportschule in Nieblum hatte zwei gute Jahre durch Corona. Die Kurse waren groß und gut besucht, „wir hatten viel Zulauf über die letzten Jahre“. Einige Gäste aus 2020 sind im letzten Jahr ebenfalls wiedergekommen. „Wir waren überrascht wie viel eigentlich los ist.“ Alles in allem ist es sehr gut gelaufen, erklärt der Betreiber.

Dem kann sich Benedikt König von Benes Segelschule nur anschließen. Er hatte mehr Gäste als die letzten Jahre. Die Gründe sind ganz unterschiedlich: Eine Person sei statt auf Safari nach Südafrika zur Segelschule gekommen, andere hätten sich in der Coronazeit das Ziel gesetzt, einen Segelschein zu machen, denn „die Zeit ist da“.

Positives Feedback zu Onlinekursen

Außerdem haben sie eine „riesen Chance“ wahrgenommen: im ersten Lockdown stellte die Segelschule die Kurse für amtliche Scheine auf online um, „was einfach super gut ankam“. Während im Winter die Kurse für den Motorbootschein am meisten Zulauf hatten, waren im Sommer die Segeltouren zu den Seehundbänken besonders beliebt.