Omikron auf Amrum : So ist die Corona-Lage auf der Insel

15. Januar 2022, 11:56 Uhr

Die Infektionslage ist angespannt: Auch auf den Inseln gibt es wieder neue Corona-Infektionen. So ist die Lage auf Amrum.

Die rasant ansteigende Zahl der Infizierten beunruhigt auch die Insulaner. Betrug die Zahl der positiv auf Corona getesteten Einheimischen auf Föhr und Amrum am Donnerstag vergangener Woche noch 54, so stieg die Zahl der Infizierten bis Mittwoch, 12. Januar, sprunghaft auf 119 an.

In den vergangenen Corona-Wellen sind Föhr und Amrum noch relativ glimpflich davongekommen, diesmal jedoch macht Corona nicht in Dagebüll halt, sondern breitet sich, gemäß dem Trend in Schleswig-Holstein, auch auf den Inseln aus. Es sind keine spezifischen Hot-Spots bekannt, von denen in diesen Tagen die Ausbreitung ausgeht, sicherlich haben aber Silvesterfeiern und Disco-Besuch über die Jahreswende einen erheblichen Anteil an der hohen Zahl der Infizierten.

Infizierte auf Amrum im einstelligen Bereich

Auf Amrum waren die Aktivitäten von Einheimischen und Gästen sehr zurückhaltend, es gab weder Discoveranstaltungen noch größere Versammlungen über den Jahreswechsel. Die traditionellen Treffen im Norddorfer Dorfzentrum oder vor der Nebeler Kirche fanden, genau wie das sonst übliche Hulken, nicht statt. Diese Vorsichtsmaßnahmen haben sich anscheinend ausgezahlt, die Zahl der positiv Infizierten auf Amrum ist wesentlich geringer als auf Föhr und liegt zurzeit im unteren einstelligen Bereich.

Experten empfehlen aufgrund des besseren Eigenschutzes, FFP2-Masken zu benutzen. OP-Masken schützen vor allem andere Menschen in der nahen Umgebung vor Tröpfchen, die der Maskenträger etwa beim Sprechen oder Husten aus Mund und Nase abgibt. FFP2-Atemschutzmasken haben dagegen eine deutlich weitreichendere Wirkung. Wenn sich ein infizierter und ein gesunder, ungeimpfter Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr demnach auch nach 20 Minuten nur bei 0,1 Prozent. Ist die Person geimpft, sinkt das Ansteckungsrisiko sogar noch weiter, so die Forscher des Max-Planck-Instituts. Es ist allerdings wichtig, dass die Maske richtig sitzt.

Nach wie vor ist ein hoher Impfstatus dem aktuellen Stand der Medizin zufolge eine der wesentlichen Voraussetzungen, dass sich die Pandemie nicht weiter ungehemmt ausbreitet und die Krankenhäuser nicht von coronabedingt schwer erkrankten Patienten überfüllt werden. Doch immer wieder ist zu sehen und zu hören, dass es auf dem Festland offenkundig erhebliche Engpässe und längere Wartezeiten für das Impfen gibt.

Auf Amrum stellt sich die Lage anders da. Den Inselärzten ist es gelungen, frühzeitig ausreichend Impfstoff beschafft, um zusammen mit ihren Teams die einheimische Bevölkerung zügig zu impfen.

