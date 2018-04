In Wyk : Skaten trotz Mathe-Stunde?

Das Amt stellt eine Fläche an der Eilun-Feer-Skuul zur Verfügung. Allerdings wird eine Störung der Schüler befürchtet.

von Peter Schulze

20. April 2018, 14:00 Uhr

Michael Lorenzen, Vorsitzender des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses, wird nicht müde, für „sein“ Projekt, eine Parcours- und Skaterbahn, zu werben. Seit Jahren hat der von ihm geleitete Ausschuss das Thema auf der Tagesordnung und sucht nach einem geeigneten Standort. Keine leichte Aufgabe, aufgrund des befürchteten Geräuschpegels. Nun glaubt der Stadtvertreter, auf dem Gelände der Eilun-Feer-Skuul (EFS) fündig geworden zu sein.

Gemeint ist die Fläche zwischen Schule und Hausmeisterhaus, zirka 25 Meter tief und 20 Meter breit. Hier könnten künftig nicht nur Skater ihren Sport ausüben, sondern auch Nutzer von Inline-Skatern, Roll-Scootern oder Longboards sowie Fahrradfahrer auf ihre Kosten kommen. Daneben soll ein Parcours mit diversen Hürden entstehen. Ein sportlich ambitionierter Hindernislauf, der unter Jugendlichen immer populärer wird. Die vielseitig nutzbare Anlage könnte in mehreren Abschnitten gebaut werden. Die Betonfläche würde vor Ort verbaut und modelliert werden, so Lorenzen. Mit eingebauten Sportgeräten und einem größeren Steinwall, der das Gelände höhenmäßig abfängt.

Dass die Hindernisse auf dem derzeit begrünten Dreieck zwischen Busspur, Schulgebäude und Sporthalle entstehen sollen, verhindert derzeit die ungeteilte Zustimmung der Verantwortlichen. Hier könnte die Lärmentwicklung den Unterricht stören. Und wer in den Pausen, wenn Schüler auf das Gelände gehen, die Aufsicht übernehmen soll, ist bisher ebenso wenig geklärt, wie die Frage, ob das Freizeitangebot von Touristen und Jugendlichen, die nicht die EFS besuchen, überhaupt genutzt werden dürfte.

Auch, wer Bauherr sein wird, steht noch in den Sternen. Nach Meinung von Amtsdirektorin Renate Gehrmann ist „eine Skaterbahn eigentlich Angelegenheit der Stadt“. Doch an der EFS wird auch „Parcours“ unterrichtet. Woraus Wyks Bürgermeister Paul Raffelhüschen folgert: „Wenn die Schüler das als Fach haben wollen, ist es wieder Amtssache.“

Eine Verzahnung, die Michael Lorenzen als Vorteil sieht. Die Schule habe bereits zugesagt, auf dem Gelände zu unterrichten. „Außerschulisch wird es dann eben als Freizeitaktivität oder vielleicht auch touristisch genutzt“, eine Mehrfachnutzung sei also möglich.

Die größte Hürde aber dürfte die Finanzierung sein. „Wir rechnen mit Kosten in Höhe von 300 000 Euro, eher mit Tendenz nach oben“, so Lorenzen. „Ich glaube nicht, dass der Schulträger 300 000 Euro plus für eine Unterrichtseinheit zur Verfügung stellt“, betont Renate Gehrmann. Und auch Paul Raffelhüschen zeigt sich skeptisch, „dass die Stadt eine solche Summe ausgeben will oder kann“. Raffelhüschen verweist auf andere Orte, wo in Bauabschnitten vorgegangen und die Finanzierung mit Spenden- und Sammelaktionen realisiert worden sei. „Da haben die Skater, die fahren wollten, bei der Arbeit mitgeholfen, und auch dafür gesorgt, dass Spenden reinkommen.“ Die jeweilige Stadt sei somit nur gering belastet worden.

Immerhin: Für Michael Lorenzen bleibt das positive Signal, dass die Fläche zur Verfügung steht. Wer in welcher Höhe die Kosten trägt, ob Schüler und Lehrer durch den Lärm belästigt werden und wie eine Nutzung währen der Schulzeit geregelt werden kann, bleiben vorerst offene Fragen.