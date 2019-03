Amrum : Singen und beten auf Öömrang

Schöne Tradition: Einmal im Jahr gibt es einen friesischen Gottesdienst in der St.-Clemens-Kirche in Nebel.

von Kinka Tadsen

04. März 2019, 16:01 Uhr

Einmal im Jahr lädt die St.-Clemens-Kirche zum friesischen Gottesdienst ein. Die Amrumer Pastorin Martje Brandt und Richard Hölck, Insulaner und jetzt Pastor in Hamburg, begrüßten am Eingang die Gemeinde. Gestaltet haben den Gottesdienst neben Richard Hölck Andrea Hölscher, Nora Grevenitz, Kirchenmusikerin Anne-Sophie Bunk mit dem Kirchenchor sowie Sängerinnen und Sänger des Chores „Klar Kimming“.

Auch die Gottesdienstbesucher, die nicht sicher im Amrumer friesisch waren oder öömrang gar nicht verstanden, konnten dem Geschehen dank einer aufwendig gestalteten Gottesdienstordnung in Friesisch und Deutsch folgen. Mit „Ik priise man God“ („Ich lobe meinen Gott“) leiteten die Chöre die friesische Stunde ein. In der Epistellesung aus der Apostelgeschichte las Andrea Hölscher über Paulus und seine Reise nach Makedonien, wo sich Lydia als erste Europäerin taufen ließ. Auf diese Geschichte bezog sich auch Pastor Hölck in seiner Predigt. Seine Worte wurden musikalisch mit dem Lied „Herr, seeg’n üs, wan wi gung nü tüs“ („Herr, segne uns, wenn wir nun gehen nach Haus“) untermalt.

Für Martje Brandt war es der erste friesische Gottesdienst. „Ich habe fast nichts verstanden, wenn es nicht auf deutsch war. Auffällig war, dass ich trotzdem der Predigt folgen konnte. Bei ein paar Privatstunden habe ich in das Friesische schon reinschnuppern können und lese friesische Kinderbücher“, erzählte sie. An diesem Tag hatte sie den Gottesdienst mit Küsterarbeiten unterstützt. Mit „Hergod din stem“ („Herrgott Deine Stimme“) wurde der friesische Gottesdienst feierlich geschlossen.