Ermittlungen auf Sylt : Sind gefälschte Impfnachweise auch auf Föhr ein Problem?

Auf der Nachbarinsel Sylt stehen Personen in Verdacht, sich mit gefälschten Impfnachweisen Zutritt zu einer Party verschafft zu haben. Wie ist die Lage auf Föhr?

11. Januar 2022, 12:08 Uhr

Die Maßnahmen verschärfen sich; ohne Impfnachweis ist die Teilnahme am öffentlichen Leben in vielen Bereichen stark eingeschränkt. Offenbar Grund für einige Impfunwillige, sich gefälschte Dokumente zu besorgen. So ermittelt die Polizei aktuell auf der Nachbarinsel Sylt zur Heiligabend-Party im Kampener Club Rotes Kliff, ob Besucher sich mit gefälschten Impfdokumenten Zutritt zum Club verschafft hatten: Bis zu drei Personen stehen dabei in Verdacht. „Die Ermittlungen zum Fall laufen“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Flensburg, Christian Kartheus am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Auf Föhr hingegen sei die Lage noch „relativ entspannt“, wie Apotheker und Inhaber der Kur-Apotheke Thorsten Knoke, auf Anfrage von shz.de mitteilt. Gefälschte Dokumente seien ihm bei der Erstellung digitaler Nachweise bislang noch nicht untergekommen, „bisher hatten wir nichts Auffälliges“, sagt er. Gerade bei den Einheimischen sei gut nachvollziehbar, ob Impfpässe echt seien – sind die Inselärzte doch bekannt.

Mithilfe der Chargenüberprüfung sei die Kontrolle der Nachweise nun außerdem deutlich einfacher: Die Chargennummer kennzeichnet die Impfstoffdosen eines Produktionsgangs; sie ist auf dem Etikett im Impfpass verzeichnet –mithilfe einer Software können diese von Apothekern nun direkt online abgefragt werden. „Manchmal ist es unklar, wenn die Dokumente beispielsweise aus dem Ausland stammen, dann müssen wir nachforschen“, berichtet er weiter.

Dass die Lage auf der Insel entspannt ist, bestätigt auch Polizeisprecher Christian Kartheus: „Bei der Polizei sind keine Fälle registriert“, heißt es hier auf Anfrage von shz.de.

Seit November 2021 ist, bedingt durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), nun nicht mehr nur die Anfertigung sowie der Handel sondern auch das Vorlegen gefälschter Impfpässe strafbar. Nach §279 StGB wird der Gebrauch gefälschter Gesundheitszeugnisse mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet.