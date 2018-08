Nach „Föhr on Fire“ : Sexuelle Belästigung auf Fähre nach Dagebüll

Ein unbekannter Mann bedrängte eine junge Frau auf der letzten Fähre Richtung Festland. Die Polizei sucht Zeugen.

von Gerrit Hencke

14. August 2018, 11:24 Uhr

Dagebüll/Föhr | Eine junge Frau ist am vergangenen Samstagabend im Anschluss an die Veranstaltung „Föhr on Fire“ auf der letzten Fähre nach Dagebüll sexuell belästigt worden. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass sich der Vorfall um Mitternacht herum ereignet haben soll. Die blonde Frau war demnach im Bereich der Toiletten von dem Täter belästigt worden. Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß

ca. 25 Jahre alt

dunkle Haare, braune Augen

bekleidet mit kurzer, brauner Hose, schwarzem T-Shirt, schwarzen Schuhen

Er soll in Begleitung eines anderen, ähnlich aussehenden jungen Mannes gewesen sein. Die Polizei fragt nun, wer Hinweise auf den Täter geben kann.

Im Anschluss an den Vorfall soll sich eine etwa 20 Jahre alte Frau mit längeren braunen Haaren und einer weißen Hose um das Mädchen gekümmert haben. Die Frau wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Niebüll unter der Telefonnummer 04661/40110 zu melden.

