Föhr und Amrum : Sechs stolze Menschen des Jahres

Im Trauzimmer des Amtsgebäudes wurden gestern die Kandidaten geehrt. Verein Inselgeburt macht das Rennen.

von Peter Schulze

31. Januar 2019, 17:56 Uhr

Sieger waren sie alle, gewinnen konnte nur einer. Mit der Ehrung der „Menschen des Jahres 2018“ erfuhr die diesjährige Aktion des Insel-Boten ihren Höhepunkt. Amtsvorsteherin Heidi Braun hielt im Beisein von Amtsdirektor Christian Stemmer die Laudatio im Trauzimmer des Wyker Amtsgebäudes, wo im Rahmen einer kleinen Feierstunde bei Kaffee und Kuchen Urkunden und Blumen überreicht wurden.

Durchgesetzt hatte sich bei unseren Lesern der Verein Inselgeburt, vor Klaus Boje und dem Amrumer Georg Quedens, der der Ehrung aus gesundheitlichen Gründen fernblieb. Leicht hatten es die beiden nicht, denn der Verein widmet sich einem Thema, das auf der Insel Emotionen weckt und nach wie vor Gesprächsthema ist. Die Mitglieder setzen sich seit der Schließung des Kreißsaals der Inselklinik dafür ein, dass auf Föhr wieder Geburten möglich werden. Mittlerweile sind die größten Hürden genommen, soll bald der Startschuss für das „Babynest“ fallen.

Dennoch: Nur Nebenrollen spielten Boje und Quedens bei der Abstimmung, an der sich unsere Leser auch in diesem Jahr rege beteiligten, nicht. Was nicht wundert, denn beide sind auf ihre Art Insel-Bekanntheiten. So hat der pensionierte Lehrer Klaus Boje kulturell einiges auf dem „Kerbholz“: Unter dem Dach des Wykter TB hatte er in den 1960-er Jahren eine Laienspielgruppe ins Leben gerufen, er leitete jahrelang die Alt-Herren-Riege des WTB, fungierte als Moderator bei maritimen Veranstaltungen oder den Turnieren der Ringreiter und auch seine Insel-Führungen sind legendär. Georg Quedens ist weit über Amrums Inselgrenzen hinaus ein bekannter Naturschützer und Heimatforscher. Unzählige Bücher und Publikationen zeugen von seiner Leidenschaft, darunter die Chronik der Insel, für die er drei Jahrzehnte lang die Verantwortung hatte. Das Archiv des Norddorfer Fotografen ist riesig, unzählige Fotos und Notizen haben sich im Laufe seines Lebens angesammelt.

So betonte Petra Kölschbach, Redakteurin des Insel-Boten, denn auch in ihrer Begrüßung, dass alle Kandidaten Projekte verfolgen, die für das Leben der Menschen auf Föhr und Amrum wichtig sind. Dafür gebühre allen gleichermaßen Dank. Und dass Amtsvorsteherin Heidi Braun die Ehrung übernommen und auch Amtsdirektor Christian Stemmer der Feierstunde beigewohnt habe, unterstreiche, dass die Kandidaten Menschen des Jahres der ganzen Inseln seien.

Die Freude bei den Vorstandsmitgliedern des Vereins und Klaus Boje war groß, als sie ihre Urkunden entgegennahmen. „Diese Auszeichnung ist für uns etwas ganz Besonderes und zugleich Ansporn, weiterzumachen“, betonte die Vorsitzende Susanne Keisat. Und Boje machte aus seiner Überraschung keinen Hehl, überhaupt als Kandidat nominiert worden zu sein. Insbesondere vor dem Hintergrund, „dass ich im vergangenen Jahr nicht mehr aktiv war“.

Um Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, zu danken, hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag 2002 die Aktion „Menschen des Jahres“ ins Leben gerufen. Seit 2011 werden Bürger, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl eingesetzt oder Mitmenschlichkeit bewiesen haben, auch auf regionaler Ebene gewählt. Viele unserer Leser haben seither an der jährlichen Abstimmung teilgenommen und ihren Menschen des Jahres gewählt.