Corona auf Föhr : „Schwierige Zeit“: Wie Corona die Arbeit der Bestatter verändert hat

16. Januar 2022, 11:42 Uhr

Trotz steigender Corona-Zahlen hatte Hauke Koller, Inhaber der Tischlerei und des Bestattungsinstituts Nanning Jürgensen in Wyk auf Föhr, bisher keinen Corona-Toten. „Zum Glück“, sagt Koller im Gespräch mit shz.de. Zu den Schutzmaßnahmen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) vorgibt, gehöre zum Beispiel das Tragen von Einmalhandschuhen, Mundschutz, Schutzkitteln – sowie Desinfektionsmaßnahmen wie das Desinfizieren der äußeren Sargflächen.

„Wenn die Corona-Infizierten im Krankenhaus sterben, dürfen wir sie nicht einkleiden oder aufbahren“, erläutert Koller. „Grundsätzlich müssen beim Umgang mit COVID-19-Verstorbenen die Maßnahmen der Basishygiene eingehalten werden. Sie sollten den offiziellen Empfehlungen des RKI entsprechen: Atemschutz – mindestens FFP2-Masken-, Gesichts- und Augenschutz, Handschuhe, Fußschutz und Körperschutz. Zudem sei auf dem Totenschein auf die Corona-Infektion hinzuweisen, ob es sich um Delta, Omikron oder eine andere Variante handele, sei nicht entscheidend.

„Der Totenschein muss korrekt ausgefüllt sein“, betont auch Koller. Auf diesem wird auf ansteckende Krankheiten hingewiesen. Bisher hat Koller das entsprechende Kreuz noch nicht gesehen. „Und ich bin ganz froh darüber“, betont er.

Anders geht es da Frerk Jensen von der Tischlerei M. Jensen in Alkersum. „Wir hatten einen Corona-Toten. Er ist aber direkt ins Krematorium nach Flensburg gebracht und eingeäschert worden.“ Aus Eigenschutz achte er verstärkt auf die Unterlagen: „Todesbescheinigungen waren bisher Vertrauenssache. Das hat Corona verändert.“

Krematorium Krematorium Ist ein Verstorbener nach der Untersuchung des Amtsarztes zur Feuerbestattung freigegeben, beginnt der Einäscherungsprozess mit dem Einfahren des Sarges. Während des Verbrennvorgangs liegt auf dem Sarg ein Schamottestein mit einer persönlichen Einäscherungs-Nummer, der auch später mit in die Urne als Identitätszeichen gegeben wird. Mit Hilfe digitaler Medien führen die Mitarbeiter eine Doppelkontrolle bei der Freigabe des Sarges für die Einäscherung durch. Nach manueller Eingabe der Nummer vom Schamottestein gibt das System nach Vergleich mit dem zugeordneten Barcode die Freigabe. Die Hauptbrennkammer des Ofens arbeitet mit einer Betriebstemperatur von 800 bis 1000 Grad Celsius. Eine Kremation dauert zirka 85 Minuten.

„Trauergesellschaften sind schon kleiner geworden. Häufig findet die Familienfeier im engsten Familienkreis statt“, berichtet Koller, der rund 100 Bestattungen und Überführungen pro Jahr durchführt. „Man kann etwas sagen, dass pro Jahr ein Prozent der Bevölkerung stirbt. Bei uns kommen noch Kurgäste hinzu.“ Allerdings seien im vergangenen Jahr weniger Todesfälle zu beklagen gewesen. „Wir liegen da etwas unter dem Durchschnitt“, sagt Koller. Trauerfeiern seien vor allem für die Angehörigen ein Problem gewesen, als nur zehn Personen teilnehmen durften – auf Abstand. Aktuell sind 50 Teilnehmer erlaubt.

„Für uns Bestatter ist die Arbeit die Gleiche geblieben. Es spielt für keine Rolle, ob 50, 100 oder 200 Trauergäste anwesend sind“, sagt Koller. Das habe sich auch in der Corona-Zeit nicht geändert. „Wir haben noch einigermaßen Glück gehabt auf der Insel. In Nordrhein-Westfalen gab es viele Coronafälle. Da war kein Abschied am offenen Sarg, kein Einkleiden oder Aufbahren mehr möglich“, berichtet er.

„Corona war vor allem für Angehörige eine schwierige Zeit“, weiß Jensen. Vor allem, als nur zehn Personen an einer Trauerfeier teilnehmen durften, sei es hart gewesen. Die Sargträger durften keinen Kontakt zur Familie haben. „Das war sehr anonym. Man hatte teilweise das Gefühl: Kiste ins Loch und schnell weg. Das war alles andere als würdevoll, wie wir es auf der Insel gewohnt sind.“

Seebestattungen machen zehn Prozent der Einäscherungen aus

Von den rund 100 Bestattungen pro Jahr sind 60 Prozent Einäscherungen, rund zehn Prozent Seebestattungen und 40 Prozent Erdbestattungen. „Derzeit ist alles machbar“, erläutert Koller. In den Kirchen gelte bei Trauerfeiern 3G, bei Seebestattungen 2G. „Das ist gefühlt aber von Monat zu Monat anders.“

Der Trend zur Einäscherung sei zu spüren. „Zu Beginn der Corona-Zeit hatten wir viele Seebestattungen. Das ist aber rückläufig. Das hat vielleicht mit dem Preis zu tun“, sagt Jensen. „Ich kann mich an die Letzte gar nicht erinnern.“ Allein für das Schiff werden rund 1500 Euro veranschlagt. „Eine Seebestattung kostet richtig, aber sie ist schön, wenn man einen Bezug zum Meer hat.“

Preise spielen auch im Bestattungsgewerbe eine Rolle – vor allem in Corona-Zeiten. „Seit Corona haben wir 20 Prozent Aufschlag aufs Material bei Särgen“, erläutert Jensen. Die Holzpreise machen sich auch bei Bestattungen bemerkbar. „Den Aufschlag haben wir immer noch. Corona hat viele zum Aufspringen motiviert. Runter geht es nicht mehr. Man hat ja gemerkt, dass die Preise gezahlt werden“, sagt Jensen.

Rund 30 Bestattungen führt Jensen pro Jahr durch. „Die meisten, die ich bestatte, waren vorher meine Kunden, die bei mir Fenster gekauft haben“, sagt er. Allerdings könnten es dieses Jahr deutlich mehr werden. „Ich habe dieses Jahr schon sechs Bestattungen gehabt und wir sind erst bei Mitte Januar“, erläutert er.

Bestatter wurden übrigens im Laufe der Corona-Pandemie als systemrelevant eingestuft und ähnlich dem Personal von Polizei, Feuerwehr oder Kindertagesstätten schnell geimpft. „Das hat man sofort gemerkt. Ich war einer der Ersten, der geimpft wurde. Direkt nach den Ärzten“, betont Jensen. Für ihn ist klar: „Man muss sich auch impfen lassen, wenn man so einen Job macht. Nicht nur gegen Corona.“