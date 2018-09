Tischtennis : Schwarzer Tag für den WTB

Die zweite Mannschaft hatte zuhause kein Glück. Die Wyker Unterlagen SZ Arlewatt mit 3:8.

von shz.de

25. September 2018

Nachdem bereits eine Woche zuvor die zweite Tischtennismannschaft des WTB ihre Saisonauftakt-Begegnung verloren hat, patzte jetzt auch die „Erste“: Sie hatte zuhause gegen die als Favoriten angereisten Kreisligisten des SZ Arlewatt mit 3:8 das Nachsehen. Dabei begegneten die Wyker ihren Gästen in den meisten Partien auf Augenhöhe und mussten sich vier Mal erst nach fünf Sätzen geschlagen geben.

Und das, obwohl sie mit Hannes Böker nur einen der ersten Vier der Meldeliste zum Einsatz bringen konnten. Dieser war es dann auch, der seine beiden Einzel in fünf und vier Sätzen gewann und damit zwei der insgesamt nur drei Punkte holte.

Spannend ging es schon in den Eingangsdoppeln zu, die 1:1 endeten, nachdem das Duo Carsten Pollex/Mario Grän mit 6:11, 11:7, 11:8, 9:11 und 11:8 gewonnen hatte, während das zweite Duo Böker/Dirk Jenßen mit 5:11, 8:11, 11:8, 11:8 und 4:11 das Nachsehen hatte.

In den Einzeln konnte dann lediglich Böker punkten. Pollex musste sich in drei und fünf Sätzen geschlagen geben. Mario Grän verlor zunächst gegen zwei Gegner jeweils in fünf Sätzen und zog dann in der letzten Partie des Tages, die den Gästen den finalen achten Punkt brachte, in vier Sätzen den Kürzeren.

Ohne Erfolgserlebnis kämpfte der Kapitän des Wyker Teams, Dirk Jenßen, der nach seiner Niederlage im Doppel auch seine beiden Einzel jeweils in vier Sätzen abgeben musste.