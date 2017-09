Sanierung der Eilun-Feer-Skuul: : Schulstart mit Hindernissen

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

von Peter Schulze

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:30 Uhr

Lehrer und Schüler erkennen ihre Schule derzeit kaum wieder. Die Sanierung der maroden Eilun-Feer-Skuul (EFS) am Rebbelstieg ist in vollem Gange, und das Tagesgeschäft muss sich den nicht ganz einfachen Bedingungen anpassen. Dass alle Beteiligten die Situation gelassen nehmen, betont Schulleiter Carl Wögens. Man schaue weniger auf das, was fehlt, als vielmehr auf das, was gelingt. Und so waren die Bemühungen groß, die Willkommensfeier für 65 neue Schüler trotz aller Improvisationen so normal wie möglich zu gestalten – mit Begrüßung durch den Schulleiter, kleinem Kulturprogramm (organisiert von Karen Dwyer) und musikalischem Hallo durch Diana Jeß und den Schulchor.

Zwei Jahre sind für die Bauzeit veranschlagt. In den Sommerferien wurde mit dem Nordtrakt die Hälfte des dreistöckigen Hauptgebäudes entkernt. Zirka ein Jahr sollen die Arbeiten dauern, ehe dem Südteil zu Leibe gerückt wird. Vor dem fliegenden Wechsel habe man Respekt, betont der stellvertretende Schulleiter Timm Emser, der seitens der Schule mit der Bauleitung beauftragt ist und auf die Ferienzeit hofft. „Sicher wäre der Umzug auch bei laufendem Betrieb zu managen, würde allerdings erhebliche Einschränkungen mit sich bringen.“

Knapp neun Millionen soll die Sanierung kosten, die derzeit nur für das Hauptgebäude und jenes Gebäude vorgesehen ist, in dem die Naturwissenschaften ihren Platz haben. Zwei neuere Anbauten, in denen Musik- und Kunstraum sowie die siebten Klassen untergebracht sind, stünden nicht zur Debatte und müssten später runderneuert werden, so Emser. Hier ist auch der neu eingeschulte fünfte Jahrgang untergebracht, der somit von möglichem Baulärm nicht betroffen ist. Absprachen mit den Firmen sollen zudem helfen, laute Arbeiten in der Kernzeit zu verhindern.

Auch wenn es bereits am ersten Schultag zwei Beschwerden gab: Größere Belästigungen gab es bisher nicht, der Durchbruch durch die Stahlbetondecken für die Installation eines Fahrstuhls wurde in die Herbstferien verlegt. Dennoch werde es ohne Lärm nicht gehen, der nur vorübergehend erträglich sei, so Wögens. Eine Situation, die der Schulleiter bei allem Optimismus nicht unterschätzt. „Schlimm wäre es, wenn ich einen Schultag aufgrund des Lärms vorzeitig beenden muss. Wenn die Unterrichtszeit tangiert wird, das ist nicht gut.“

Sieben Klassen wurden in das Hamburger Kinderheim ausgelagert. In den Häusern „Seeschwalbe“ und „Seemöwe“ werden die zehnten, elften und 13. Klassen unterrichtet. Schüler und Lehrer müssen pendeln. Doppelstunden sollen die Situation erleichtern. Zudem werde der Unterricht nach Möglichkeit so organisiert, dass die Schüler jeweils einen Schultag an einem Ort bleiben können, die täglichen Spaziergänge oder -fahrten in einem erträglichen Rahmen bleiben, beschreibt Timm Emser die logistische Herausforderung.

65 Jugendliche wurden nach den Sommerferien eingeschult. Eine Zahl, die in den vergangenen Jahren ähnlich war und die Planungen, die seit Februar liefen, erleichterte. 26 Anmeldungen für die Gemeinschaftsschule, 39 für das Gymnasium. Damit liege das Verhältnis im vierten Jahr bei 2:1, so Wögens, „im Landesvergleich eine Spitzenanmeldungsquote und eine Herausforderung für die Gymnasiallehrer“. Denn viele Anmeldungen für das Gymnasium heißt auch, dass die Zahl der schwächeren Schüler steigt; stärkere könnten ausgebremst werden. Seit 2012 gibt es deshalb das Projekt „Schleswig-Holstein inklusive Begabtenförderung“ (SHiB), mit dem Ziel, Stärken und besondere Begabungen einzelner Schüler zu erkennen und zu fördern. Seit dem vergangenen Jahr ist die EFS anerkannte SHiB-Schule, geleitet wird das Projekt hier von Timm Emser.

481 Jugendliche besuchen derzeit die EFS, die Carl Wögens auch in Sachen Integration auf einem guten Weg sieht. So gibt es für die gehandicapten Kinder insgesamt neun Schulbegleitungen, Träger sind die Lebenshilfe Sylt und Familie im Mittelpunkt der Diakonie. 20 Schüler haben Migrationshintergrund. Keine homogene Gruppe, sagt der Schulleiter. Es gebe die Kinder aus EU-Ländern, die – wenn auch in anderen Sprachen alphabetisiert – Schulerfahrungen mitbrächten. Daneben gelte es, die Flüchtlingskinder zu fördern. „Wir sind seit langem in der Integration von Schülern mit Sonderbedarf erfahren und seit einem Jahr DaZ-Zentrum“ (Deutsch als Zweitsprache). Die Schüler, für die die lateinische Schrift oft Neuland ist, würden unter Leitung der DaZ-Beauftragten der EFS, Frauke Andresen, in der deutschen Sprache fit gemacht.

„Es gibt sehr erfolgreiche Schüler, aber auch große Problemfälle – insbesondere unter den traumatisierten Kindern“, so Wögens. Hilfreich sei hier der regelmäßige Austausch mit dem Amt Föhr-Amrum, dem Flüchtlingshelfer Hafedh Ben Mansour und dem Unterstützerkreis, „so dass wir insgesamt denken, dass wir diese Kinder zum Erfolg führen können“.