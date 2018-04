Kommunalwahl auf Amrum : Schöneres Ortsbild bleibt Thema

Premiere in Wittdün: Erstmals treten Kommunalpolitiker aller Parteien auf einer gemeinsamen Liste an.

von Peter Schulze

26. April 2018, 08:00 Uhr

Wenn die Wittdüner Bürger am 6. Mai an die Wahlurnen treten, tun sie dies unter geänderten Vorzeichen: Sie haben nicht mehr die Wahl zwischen Kandidaten der CDU und SPD oder des Wittdüner Bürgerblocks. Die Kommunalpolitiker des Ortes hatten sich entschieden, die Wittdüner Wählergemeinschaft (WWG) zu gründen (wir berichteten).

Veränderungen, die in der Gemeinde positiv aufgenommen worden seien, sagt Heiko Müller, CDU-Mitglied und Spitzenkandidat der WGG. „Wir praktizieren jetzt Basisdemokratie pur, alle Bürger haben die Möglichkeit, mit zu gestalten.“ Für Müller ist die gemeinsame Arbeit, die vielerorts längst praktiziert wird, eine logische Folge. „Das Wirken gilt dem Wohl der Gemeinde, alle Beteiligte verfolgen die gleichen Ziele und ziehen in der Umsetzung an einem Strang“, sagt er.

Zu diesen Zielen gehört auch in der kommenden Wahlperiode die Konsolidierung des Haushalts, die für den Spitzenkandidaten nach wie vor ein vorrangiges Thema ist. Zum einen nagen die Abschreibungen am Geldsäckel, zum anderen ist der Tourismusbetrieb defizitär und insbesondere das Badeland eine Kostenfalle. Nicht umsonst sei Wittdün nach wie vor Bedarfsgemeinde. Das sich auch die Gemeinden Norddorf und Nebel an den Kosten für das Bad beteiligten, das ja immerhin der ganzen Insel zugutekomme, sei nach wie vor ein frommer Wunsch. Das Thema werde zwar sporadisch diskutiert, darüber hinaus aber ausgesessen.

Handlungsbedarf sieht Heiko Müller zudem bei der Verschönerung des Wittdüner Ortsbildes und dem Ausbau der touristischen Infrastruktur. Immerhin sei etwa mit der Sanierung und dem Neubau der Wirtschaftsgebäude auf den Zeltplätzen und der umfangreichen Sanierung und Renovierung der Strandbar einiges in Bewegung. Und auch die Straßenbeleuchtung in Wittdün wurde teilweise auf Energie sparende Lampen umgestellt. Der Ort selbst aber müsse für die Gäste attraktiver und dekorativer werden.

Die Schaffung neuen Wohnraums ist für Wittdün dagegen momentan kein großes Thema, sagt Heiko Müller. Mit der Wohngenossenschaft Üüs Aran seien 32 neue Wohnungen geschaffen worden. „Mit deren Bezug wurden auch 32 Wohnungen frei“, so Müller, der Bedarf weniger im Dauer-, als im Saisonwohnbereich sieht. Dass die Nachfrage überschaubar ist, sei auch daran festzumachen, dass die Vermietung der neu geschaffenen Wohnungen kein Selbstläufer war und vor allem die größeren Wohnungen nicht sofort vermietet waren.

Sie treten an: Unmittelbare Wahlvorschläge WGG: Heiko Müller, Holger Lewerentz, Horst Schneider, Christian Engels, Carmen Klein, Christian Klüßendorf. Auf der WWG-Liste kandidieren außerdem: Johann Metzker, Jürgen Jungclaus, Stefan Theus, Thomas Stein, Günther Wehlan, Freia Paulsen, Sonja Kotowski, Katja Heilmann, Sigrid Stehr, Wieland Runde, Claudia Eckert und Renate Matzen.