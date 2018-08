Amrum : Schmetterlinge flattern 20 Jahre

1998 wurde der Insel-Kindergarten „Flenerk Jongen“ in Nebel gegründet. Zum Jubiläum gab es ein großes Fest.

09. August 2018, 16:00 Uhr

Zu einem besonderen Anlass begrüßte der Vorstandsvorsitzende des Inselkindergartens, Philipp Joroch, Ehrengäste, Gemeindevertreter und Mitarbeiter: Seit 20 Jahren gibt es die „Flenerk Jongen“ in Nebel. Seit 40 Jahren gebe es schon Angebote in der Kinderbetreuung auf Amrum, berichtete Joroch. „Uschi Bendixen war damals eine wichtige Initiatorin.“ Zunächst gab es eine Kindergruppe am Esenhugh und eine im Möwenweg, später dann im Lenzheim. „Die Idee war dann, einen gemeinsamen Insel-Kindergarten für alle Amrumer Kinder zu erschaffen. So haben sich Vorstände, Mitarbeiter und Eltern beider Kindergärten zusammengetan, um mit Unterstützung von Amtsseite einen neuen gemeinsamen Kindergarten auf der Inselmitte zu realisieren. So entstand der heutige Inselkindergarten Flenerk Jongen.“

Seit 1998 werden die Inselkinder im damals neu gebauten Haus am Feederhuugam betreut. Kindergarten-Leiter Lothar Herberger unterstrich die Dringlichkeit und Wichtigkeit des Kindergartens auf der Insel und zeigte die Veränderungen in Zeit, Aufwand, Kinderanzahl und

-alter auf. 2015 verschmolzen dann die Bütjen Jongen (ein inzwischen neu entstandener Waldkindergarten) und die Flenerk Jongen zu einem Inselkindergarten Amrum. „Aktuell werden im Inselkindergarten 96 Kinder betreut”, so Herberger. In sechs Gruppen spielen Kinder zwischen elf Monaten und sechs Jahren. Geöffnet ist von 7 bis 16.15 Uhr. 75 Prozent der Kinder werden laut Herberger zwischen 7.45 und 14.15 Uhr betreut – inklusive der gemeinsamen Essenszeiten. „Die Umsetzung all dieser Veränderungen – auch in der Betriebsstruktur – war nur durch die intensive Zusammenarbeit und Begleitung durch die Vertreter im Zweckverband Sicherheit und Soziales Amrum möglich“, lobte Herberger und dankte auch allen Mitarbeitern.

„Sie haben damals die Zeichen der Zeit erkannt und gehandelt. Wie wichtig und richtig dies war, sehen und feiern wir heute mit dem 20. Jubiläum dieser Gebäude”, sagte Nebels Bürgermeister Cornelius Bendixen. Geehrt wurden Andrea Hölscher für ihr langjähriges Engagement bei den Flenerk Jongen, Anke Bohn für ihre damalige tatkräftige Unterstützung, Hanne Lore Kerler für die Bereitstellung ihrer Gartenfläche am Esenhuuhg und ihre Freude an der Unterstützung der Bütjen Jongen.

Grußworte kamen vom Präsidenten des Rotary-Clubs, Mario Bruns, und von Peter Koritzius, dem Architekten des Nebeler Kindergartens.

Der offizielle Teil endete mit der Ankündigung eines ganz besonderen Projektes in Zusammenarbeit mit dem Museum Kunst der Westküste auf Föhr, das dessen Direktorin, Ulrike Wolff-Thomsen, den Anwesenden vorstellte. Unter dem Titel „Engagement für Bildung” wird es eine Ausstellung auf Föhr und Amrum geben, in der Werke der Inselkinder gezeigt werden, die nach einem Besuch der Nolde-Ausstellung im Herbst in Alkersum entstehen werden. Mehr Informationen zu diesem Projekt gibt es im Kindergarten oder unter www.mkdw.de, dort ist auch ein Spendenkonto eingerichtet, denn ohne diese Unterstützung wird das Projekt nicht umsetzbar sein.

Im Anschluss an den Festakt feierten die Kindergarten-Kinder ihr Sommerfest mit Spiel und Spaß. Vor allem das Enten- und Müllangeln waren bei der Sommerhitze beliebt, denn ab und an konnte man dann die Füße ins Wasser halten. Doch auch beim Dosenwerfen und Kinderschminken war was los. Die Mädchen und Jungen erfreuten sich an vielen neuen Spielgeräten auf dem großen Spielplatz und dank der vielen Bäume gab es auch Schattenplätze. Das Folkduo Querbeet hatte für dieses schöne Fest Pause vom Ruhestand gemacht und sang den ganzen Nachmittag für und mit den Mädchen und Jungen. Es entstand eine „Amrumer Vogelhochzeit” und viele lustige Kinderlieder konnten mitgesungen oder auch beklatscht werden.