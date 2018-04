Auf Föhr : Schlaf-Strandkörbe haben Konjunktur

Im Mai beginnt die neue Saison. Utersum hat dafür einen zweiten Korb angeschafft.

von ib

26. April 2018, 17:00 Uhr

Die Schlaf-Strandkörbe auf der Insel Föhr sind bereit für ihre zweite Saison. In Wyk, Nieblum und Utersum gibt es ab Mai wieder die Gelegenheit, eine Nacht unter freiem Himmel zu verbringen – Meeresrauschen und romantischer Sonnenunter- oder -aufgang inklusive. Aufgrund der hohen Nachfrage geht Utersum jetzt mit zwei Körben in die Saison, teilt die Föhr Tourismus GmbH (FTG) mit. Zwei weitere Körbe stehen am Nieblumer Strand. Der fünfte Schlaf-Strandkorb befindet sich in Wyk vor dem Aquaföhr.

„Im letzten Jahr hat sich der Schlaf-Strandkorb innerhalb kürzester Zeit auch auf Föhr zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Die vier Körbe waren von Anfang Mai bis Mitte September gut gebucht“, berichtet Tourismus-Chef Jochen Gemeinhardt. Am 1. Mai geht die Saison in Nieblum und Utersum wieder los. In Wyk ist der Schlaf-Strandkorb ab dem 14. Mai buchbar.