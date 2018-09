Trio Hafennacht : Schiffstörn vor Föhr

An Bord der „Hauke Haien“ verbinden die Musiker ihren Auftritt am heutigen Sonnabend mit einer gehörigen Portion Seefahrerromantik.

von ib

14. September 2018, 17:10 Uhr

Sie präsentieren Neues und wieder hervorgekramte Klassiker von Element of Crime, Hans Albers oder Rio Reiser. Und sie verbinden ihren Auftritt mit einer gehörigen Portion Seefahrerromantik. Am heutigen Sonnabend, 15. September, musiziert das Trio „Hafennacht“ an Bord der „Hauke Haien“. „Chansons mit Seegang“ haben Sängerin Uschi Wittich, Gitarrist Erk Braren und Akkordeonist Heiko Quistorf den Törn vor Föhr betitelt. Los geht es um 20.30 Uhr an der Alten Mole.

Karten im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen auf Föhr und unter www.foehr.de. Bei schlechtem Wetter bleibt das Schiff im Hafen.