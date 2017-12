stöbern und Kaufen : Schätze wechseln Besitzer

vergrößern 1 von 1 Foto: sje 1 von 1

21.Dez.2017

Traditionell hatte die Fachklinik Satteldüne wieder ihre Türen zum weihnachtlichen Advents-Flohmarkt geöffnet. Zahlreiche Stände waren in der großen Eingangshalle und den langen Gängen rundherum aufgebaut und luden die Besucher zum Stöbern ein. Angeboten wurden liebevoll handgearbeitete Geschenkartikel, allerlei Kinderspielzeug, Kleidung für Groß und Klein, diverse Spiele und für die Leseratten eine breite Auswahl an Büchern. Noch viele weitere Schätze konnten erstanden werden, und so mancher Artikel wechselte an diesem Nachmittag seinen Besitzer.

Für die Stärkung und das leibliche Wohl der zahlreichen Flohmarkt-Besucher sorgten die Mitarbeiter der Fachklinik Satteldüne. Ein reich gedecktes Kuchenbüffet, der Duft von frischem Kaffee und leckere deftige Bratwurst vom Grill luden zum Verweilen ein. Der Erlös aus diesen Einnahmen kommt wieder dem Förderverein der Fachklinik zugute. Der Verein gründete sich bereits am 26. November 2011. Seine Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, Projekte und Anschaffungen mit ihren Spendeneinnahmen, Beiträgen und Erlösen aus Festen und Veranstaltungen zu finanzieren und zu unterstützen.

Auf viele kleine und größere Errungenschaften schaut der Verein schon zurück. So wurden in Kooperation mit der Regionalgruppe Amrum des Mukoviszidose-Vereins im Oktober 2017 ein neues Spielschiff und eine Spielewand für den Aufenthaltsbereich in der Cafeteria angeschafft. Ein toller Zeitvertreib für die kleinen und großen Patienten der Fachklinik, in ihren Pausen einmal auf große Fahrt zu gehen. Und auch für das Jahr 2018 gibt es bereits viele Ideen für weitere Projekte des Fördervereins.

Als sich der Advents-Flohmarkt dem Ende zuneigte, folgte noch eine Überraschung. Musiktherapeutin Mechthild Wrede und ein Mitarbeiter-Chor der Satteldüne luden Eltern, Kinder und Besucher zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein. Ein stimmungsvoller Ausklang eines gemütlichen Nachmittages für den guten Zweck.