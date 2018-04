TSV Amrum : Saisonstart ohne Punkte

E-Junioren verpatzen Saisonauftakt bei der SG Friedrichstadt Seeth-Drage. Spannendes Hallenturnier zeigt Insel-Kicker in toller Form.

von mdo

01. April 2018, 13:00 Uhr

Die E-Junioren des TSV Amrum gastierten zum ersten Saisonspiel bei der SG Friedrichstadt Seeth-Drage. Schnell lagen die Amrumer mit 0:1 zurück. Von diesem Rückstand wurden sie wachgerüttelt und kamen kurz darauf zum Ausgleich. Die Insulaner hatten zwar viel Ballbesitz, konnten ihre Feldüberlegenheit aber nicht nutzen. Ganz anders die Gastgeber: Durch zwei gut ausgespielte Konter gingen sie mit 3:1 in Führung.

Die Inselkicker taten sich schwer, ihr gewohntes Passspiel zu zeigen. Zudem fehlte beim Abschluss das nötige Glück. Am Ende verlor der TSV mit 3:5 und musste ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten.

Für die „E“ spielten Jonathan Hansen, Jakub Manka, Rune Claußen, Daniel Kruggel, Nico Engels, Ruben Jung, Matthis Bäder, Moritz Kruggel, Elija Adolph und Matthies Bendixen.

Zuvor hatten bei einem vereinsinternen Hallenturnier des TSV Amrum sechs Mannschaften (A/B-Jugend, Herren 1, Herren 2, Alt-Herren, Feuerwehr 1, Feuerwehr 2) im Modus „Jeder gegen jeden“ um den Titel gespielt.

Die erste Partie zwischen dem Juniorenteam und Feuerwehr 2 endete 0:0. Anschließend spielten Feuerwehr 1 und Herren 1 gegeneinander (0:1). Das dritte Spiel bestritten die Alt-Herren des Vereins und das Team Herren 2 (2:6).

In der Folge musste die Mannschaft Feuerwehr 1 gegen die A- und B-Junioren ihre zweite 0:1-Pleite einstecken. Feuerwehr 2 gegen die Alt-Herren blieb torlos. Dann traten die beiden Herrenmannschaften des TSV gegeneinander an (1:1).

Im anschließenden Generationenduell zwischen dem Juniorenteam und den Alt-Herren feierten die erfahrenen Ballvirtuosen ihren ersten Turniererfolg (2:1). Es folgten die Partien Herren 1 gegen Feuerwehr 2 (7:0), Herren 2 – Feuerwehr 1 (6:0), Herren 1 – Alt-Herren (3:0) und Herren 2 – A/B-Junioren (0:0).

Dann kam es zum „feuerwehrinternen“ Match, das 1:1 endete. Spätestens jetzt begann die „crunch time“ des Turniers, die entscheidende Phase. Amrums Juniorenteam erspielte sich gegen Spitzenreiter Herren 1 ein 2:2. Die Alt-Herren setzten sich im vorletzten Spiel des Tages mit 1:0 gegen Feuerwehr 1 durch.

In der letzten Partie ging es für die Mannschaft Herren 2 noch um den Turniersieg. Sie standen vor dem Duell mit dem Team Feuerwehr 2 mit acht Punkten auf dem zweiten Rang hinter Herren 1 (elf Zähler). Nur ein Sieg hätte die Truppe Herren 2 also auf den Platz an der Sonne katapultiert. Die Spieler von Feuerwehr 2 ließen in dieser Partie aber nichts anbrennen und gewannen mit 3:2.

Torwart des Turniers wurde Thorsten Andresen, die Torjägerkanone für den treffsichersten Torschützen schnappte sich Roman Synyuk (sieben Treffer). Eines hat das Turnier, das im Herbst wiederholt werden soll, gezeigt: Die TSV-Kicker sind schon jetzt in toller Form.