Einschulung 2017 in Wyk : Rüm-Hart-Schule: 23 neue Schüler begrüßt

Bunt war der Einschulungstag für 23 neue Erstklässler der Wyker Rüm-Hart-Schule. In einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche riet Gemeindereferent Norbert Wieh, zuständig für die katholischen Gemeinden auf Föhr, Amrum und Sylt, den Kindern, sich ihren besonderen Tag trotz des Regens nicht vermiesen zu lassen. Das Regen durchaus etwas Schönes haben kann, betonte Pastorin Hanna Wichmann, die dies mit dem Zusammenspiel von Regen und Sonne und der Entstehung eines Regenbogens verdeutlichte. Passend dazu spannte sich ein großer Regenbogen quer durch den Kirchenraum.

An der Rüm-Hart-Schule führte der Weg durch ein Kindergartenspalier in die kleine Turnhalle, wo es ebenso farbenfroh weiterging. Die neuen Mitschüler aus den drei Klassen der Eingangsphase sangen die Lieder „Ich bin anders als, du bist anders“ und „Bitte sehr und Dankeschön“. Im Mittelpunkt stand jedoch das Theaterstück „Das Zauberwort“ durch die drei Klassen, das in einer Zirkusvorstellung spielt. Hier versucht die Direktorin verzweifelt, Löwen und Tiger zum Sprung durch den Reifen zu bewegen. Doch keine Drohung hilf:t Die Tiere räkeln sich lieber in der Manege. Bis eine Schülerin es mit einem Zauberwort versucht. „Springt doch bitte durch den Reifen“, spricht sie, und tatsächlich: Alle Tiere machen mit.

„Ich gehe gern in den Zirkus und gern in unsere Schule. Ich hoffe, das geht euch auch so“, griff Schulleiter Christoph Steier das Zirkusbild in seiner Begrüßung auf. So farbenfroh und bunt wie ein Zirkus solle auch der Schulalltag sein, zu dem neben Unterricht auch Feste, Ausflüge, Freunde und Pausen gehörten. Ein bisschen sei es wie im Zirkus, wo hinter jeder Aufführung viel Arbeit stecke. Wie hier, soll auch das Lernen Spaß machen, so Steier, der den Schülern Lern- und Erfolgserlebnisse wünschte, auf die diese stolz sein können. „Fragt eure Mitschüler, sie kennen sich in der Schule aus. Sie helfen und unterstützen euch“, riet der Schulleiter den Abc-Schützen. Dass dazu ein respektvoller Umgang miteinander gehöre, hätten Theaterstück und Lieder verdeutlicht.

Schließlich ging es in die Klassen. Das vom Förderverein organisierte Elternkaffee, verkürzte Eltern und Freunden die Wartezeit auf die Kinder, die spätestens nach der ersten Unterrichtsstunde echte Schulkinder sind.

erstellt am 04.Sep.2017 | 18:30 Uhr