Ruderer trotzen Wind und Wellen

Die Amrum Challenge im Coastal Rowing zog viele Teilnehmer und Zuschauer an / Nicht alle Wettkämpfe konnten stattfinden

von Petra Kölschbach

12. Juni 2019, 15:30 Uhr

Norddorf | Zum zweiten Mal richtete die Berliner Rudergesellschaft Wiking zusammen mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) die „Amrum Challenge“ im Coastal Rowing aus. Doch das Küstenrudern konnte wetterbedingt nur in abgespeckter Form stattfinden.

Schon Wochen vor dem Event hatten die Veranstalter und ihre Unterstützer, die Amrum-Touristik und die Surf- und Wassersportschule Boyens, auf das Ereignis hingefiebert, zu dem sich rund 220 Ruderfreunde aus sieben Nationen und 48 Vereinen angemeldet hatten. Doch zunächst war bei Sturm und hohen Wellen an rudern auf der Nordsee überhaupt nicht zu denken.

So gab es spontan ein Alternativprogramm mit verschiedenen Strandspielen. Am nächsten Tag hatte sich das Wetter gebessert und mit auflaufendem Wasser konnten die ersten Wettkämpfe ausgetragen werden, zunächst im Einer, später dann im Doppelvierer mit Steuermann.

Inzwischen hatten sich auch rund 500 Zuschauer in der mit zahlreichen Strandkörben, bunten Flaggen und Bannern aufgebauten „Beach-Arena“ am Norddorfer Strand eingefunden Vor Ort sorgte eine brasilianische DJane für gute Stimmung und ein fachkundiger Moderator führte durch die Veranstaltung. Die Besucher bekamen schnell einen Eindruck davon, was diese junge Trendsportart so attraktiv macht.

Zum Modus: Beim Beach-Sprint sitzen alle Ruderer bis auf den Startläufer schon im Boot auf dem Wasser. Beim Startschuss läuft dieser vom Strand aus ins Wasser, steigt ins Boot ein und los geht die wilde Fahrt. Gewonnen hat derjenige, der als erstes zu Fuß über die Ziellinie sprintet.

Höhepunkt war der Beach-Sprint mit den Weltmeistern im Einer. Obwohl die Amrum Challenge noch eine sehr junge Veranstaltung ist, hatten mit der Weltmeisterin Diana Dymchenko (Ukraine), der Vizeweltmeisterin Janneke van der Meulen (Niederlande), dem Weltmeister Eduardo Linares (Peru) sowie dem Vizeweltmeister und ehemaligen Leichtgewichtsruderer Lars Wichert (Deutschland) Spitzensportler den Weg nach Norddorf gefunden. Sowohl die favorisierte Diana Dymchenko als auch Lars Wichert hatten in ihrem Halbfinallauf allerdings großes Pech, als sie ohne eigenes Verschulden aufgrund eines Defekts am Rollsitz den Einzug ins Finale verpassten. Dort konnten sich souverän Janneke van der Meulen und Eduardo Linares durchsetzten und als verdiente Sieger feiern lassen.

Da wegen des Wetters nicht alle geplanten Wettkämpfe und Schnupperfahrten statttfinden konnten, wurden kurzfristig noch einige gemeinsame Ausfahrten für die angereisten Ruderfreunde organisiert, damit jeder die Chance bekam, in diesem besonderen Revier zu rudern.

Für die Teilnehmer war es ein eindrucksvolles Erlebnis, an einem der schönsten Sandstrände Europas ihre Wettbewerbe durchzuführen. Das Meer vor Amrum stellte selbst für geübte Ruderer eine Herausforderung dar. Und so zeigten sich die Organisatoren der Amrum Challenge hinterher sehr zufrieden. „Die gesamte Veranstaltung war sehr gelungen“, freute sich Michael Hoff, der Veranstaltungsleiter der Amrum-Touristik. Und fügte lachend hinzu: „Ich hoffe, wir können die Ruderer begeistern, nächstes Jahr wieder nach Amrum zu kommen.“ Entsprechende Vorplanungen sind inzwischen angelaufen.

Bei einer Beachparty an der Surfschule Boyens klang die Veranstaltung dann standesgemäß aus und die Teilnehmer wurden dabei mit einem farbenfrohen und wunderschönen Sonnenuntergang belohnt.

Mehr Infos über die zweite Internationale Coastal Rowing Challenge auf Amrum und Ergebnisse unter www.coastalrowingamrum.de und www.fast-sports.de