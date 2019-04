Liedermacher singt in Wyk : Rolf Mayer ist zu Gast in der „Alten Druckerei“

Der Barde präsentiert „Musik von alten Männern“.

von Insel-Bote

30. April 2019, 18:00 Uhr

Wyk | Am kommenden Donnerstag, ist Rolf Mayer ab 20 Uhr zu Gast in der „Alten Druckerei“. In seiner „Musik von alten Männern“ nutzt er voller Freude die englische und französische Sprache, mit der er sich während seiner Schulzeit herumquälen musste. Mayer spielt Gitarre und singt dazu. Seine Lieder spiegeln die Aufs und Abs seines eigenen Daseins wider, von denen er gerne erzählt, nicht um zu belehren, sondern um mitzufühlen, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat, es aber erheblich leichter wird, wenn man das Päckchen gemeinsam trägt.