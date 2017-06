Feste feiern : Ritterspiele, Schatzsuche und jede Menge Kuchen

vergrößern 1 von 2 Foto: bos 1 von 2

Ein Hauch von Mittelalter wehte über die Wiesen und Wälder an der Schietkuhle. Der Naturkindergarten hatte zum Sommerfest geladen und das Motto des Tages war die raue Zeit der Rittersleute. Dutzende von Verkleidungen waren im Vorfeld angefertigt worden. Favorit war die Kostümierung als Drache, aber auch die treue Magd, das holde Burgfräulein und selbstredend der edle Ritter waren im Vorschulformat vertreten. Da musste der Bauwagen schon mal als Burg herhalten.

„Zum ersten Mal seit sechs Jahren haben wir auch Glück mit dem Wetter“, freute sich Kerstin Buhmann, die als Leiterin des Naturkindergartens das Sommerfest mit Mitarbeiterin Petra Völcker, Praktikant Benedikt König und Pastorin Hanna Wichmann organisiert und auf die Beine gestellt hatte.

Zu den Gästen zählten natürlich die derzeitig betreuten Kinder samt ihrer Eltern, aber auch „Ehemalige“ und einige Pärchen, die sich für die Zukunft ihrer Kleinen schon mal einen Einblick verschaffen wollten.

Zu sehen und zu tun gab es wahrlich genug und ganz dem Motto des Sommerfestes folgend waren die Spiele für die Kids eher „klassisch“. Neben einem Ritterspiel gab es noch Eierlaufen, Sackhüpfen, Ringreiten und einen Tast-Parcours, bei dem die Teilnehmer verschiedene Untergründe „erlaufen“ mussten. Jedes Kind erhielt einen Spielplan, und wer alle Stempel der jeweiligen Aktionen gesammelt hatte, bekam zur Belohnung ein Murmelspiel als Gewinn.

Die schauspielerischen Talente der Jüngsten zeigten sich bei einem Anspiel nach dem Kinderbuch „Das gehört mir!“ von Leo Leonie. Drei streitsüchtige Fröschlein lernen von der alten Schildkröte das Teilen und am Ende sind alle zufrieden. Bei so viel Trubel war Stärkung nötig: Kuchen satt und ein blubbernder Zaubertrank aus Holunderblüten kamen da gerade recht.

Nicht weniger turbulent ging es beim Sommerfest des Kindergartens St. Nicolai zu. Nach einem Gottesdienst am Vormittag, in dem die Kindergartenkinder das Anspiel „Das Vierfarbenland“ von Gina Ruck-Pauquèt präsentiert hatten, fanden auch hier die meisten Aktionen aufgrund des herrlichen Sommerwetters draußen statt. Und wem es in der Sonne zu warm wurde, der konnte ausweichen: Der große Obstgarten bot viele schattige Plätze.

Derweil suchten die Kinder mit Begeisterung bunte „Edelsteine“, die später in selbstgebauten Schatzkästchen mit nach Hause genommen werden konnten. Bunt war auch die Anzahl der anwesenden Nationen und so hatte die Kindergartenleiterin Klaudia Hobje ein „Herzlich Willkommen“ in den verschiedensten Sprachen im Eingangsbereich platziert. Auf Arabisch, Polnisch, Tschechisch und in weiteren Sprachen konnten so die Gäste begrüßt werden. Dass Klaudia Hobje mit dieser besonderen Art, die ausländischen Eltern, Verwandten und Freunde zu begrüßen, goldrichtig lag, zeigten die positiven Reaktionen. „Das ist sehr begrüßt worden“, zog die Kindergartenleiterin am Ende zufrieden Bilanz. „Wir sind zufrieden. Wetter, Atmosphäre und Stimmung waren sehr gut.“

Eine Besonderheit der Sommerfeste dieser Kita ist die Möglichkeit für Kinder und/oder Eltern, sich taufen zu lassen. Und so wurde für zwei Zwillingsmädchen und eine Mutter mit ihrer Tochter unter den Apfelbäumen des Gartens nicht nur Schatten, sondern auch die Gnade Gottes gespendet. Pastor Edwin Becker-Wichmann vollzog die sakramentalen Handlungen bei toller Stimmung und reichlich Zuschauern.

Die Anzahl der Kuchen, die Hobje mit ihren Helfern organisiert hatte, hätte für zwei Sommerfeste gereicht. Den Gästen bot sich eine riesige Auswahl frischer Torten und anderer Leckereinen und mit einer Tasse Kaffee ging auch noch ein zweites Stück, oder ein drittes ...

Die Tische im Innenhof waren ein Ort der Kommunikation. Eltern lernten sich kennen, tauschten Erfahrungen aus und einige Paare konnten erleichtert feststellen, dass nicht nur ihr Marvin, Momme oder Michael manchmal über die Stränge schlägt und das Nervenkostüm der jungen Familie reichlich strapaziert. Mit der Einsicht, dass geteiltes Leid halbes Leid ist, verabredete man sich fürs nächste Jahr. Wenn dann der Kuchen wieder so gut ist.

von bos

erstellt am 21.Jun.2017 | 10:00 Uhr