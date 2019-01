Neujahrsanbaden auf Föhr : Rekord knapp verpasst

402 mutige, teilweise bunt kostümierte Schwimmer wagten heute Vormittag den Sprung in die fünf Grad kalte Nordsee.

von Peter Schulze

01. Januar 2019, 16:15 Uhr

Teilweise Sonnenschein, zwei kurze Schauer und wenig Wind: Die Bedingungen waren ideal bei der 21. Auflage des traditionellen Neujahrsschwimmens vor dem Aquaföhr. Dass dennoch der Teilnehmerrekord von 420 Mutigen, die sich im vergangenen Jahr in die Nordsee gestürzt hatten, nicht eingestellt wurde, lag für Andreas Miler, Organisator des Spektakels und Veranstaltungsleiter der Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG), an der frühen Uhrzeit: für viele fiel der Startschuss um 10.30 Uhr nach einer langen Silvesternacht einfach zu früh. Das galt auch für die Zahl der Schaulustigen am Wyker Hauptstrand, die mit rund 2000 deutlich unter der Marke des Vorjahres (gut 3000) blieb.

Immerhin: 402 Waghalsige enterten heute Vormittag die Nordsee, deren Temperatur mit fünf Grad genau ein Grad unter der der Luft lag. Die Ehre, als erster ins neue Jahr zu baden, hatte Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH. Da die WTG die Veranstaltung offiziell zum Auftakt für die anstehende 200-Jahr-Feier des Seebades Wyk erklärt hatte, verzichtete der FTG-Chef sogar auf sein bevorzugtes Hannover 96-Outfit und stürzte sich in historischer Badekleidung in die Fluten. Gemeinhardt war nicht der Einzige: 50 blau-weiß und 50 rot-weiß gestreifte Exemplare dieser anmutigen Modelle konnten gegen eine Spende, deren Höhe nicht festgelegt war, ausgeliehen werden. Am Ende waren alle Anzüge vergriffen, was die Jugendabteilung des Föhrer Yacht-Clubs freuen dürfte: Neben der obligatorischen Ein-Euro-Teilnahmegebühr soll ihr auch dieser Erlös zugute kommen.

Die kleidsamen Badeanzüge aus Stummfilmzeiten bestimmten nicht allein das Bild vor dem Aquaföhr, vielmehr zeigten sich die Teilnehmer jeden Alters auch in diesem Jahr wieder überaus phantasievoll. Ob Biene Maja, Supermann, Schwein oder Krokodil, ob im Fußball-Trikot oder in Sträflingskleidung: Die Kostüme waren vielfältig und konnten sich sehen lassen.

„Ich war positiv überrascht, dass wir trotz der frühen Uhrzeit wieder mehr als 400 Teilnehmer zählen konnten“, zeigte sich Andreas Miler am Ende mit der von Björn Wenner unterhaltsam moderierten und dem Team der Nationalparkhalle musikalisch untermalten Veranstaltung zufrieden. Und Zuschauer wie Schwimmer hatten erkennbar ihren Spaß. Letztere konnten den nasskalten Vormittag mit einem Aufwärm-Bad im Aquaföhr ausklingen lassen. Eine Belohnung, die von vielen Teilnehmern gern angenommen wurde.