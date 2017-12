Föhr und Amrum : Reetdach kann erneuert werden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Petra Kölschbach

erstellt am 17.Dez.2017 | 17:00 Uhr

Dass die Sporthalle an der Eilun-Feer-Skuul 600 000 Euro teurer wird, als geplant – geschenkt. Denn dem Föhr-Amrumer Amtsausschuss wurden in seiner jüngsten Sitzung noch andere Zahlen vorgelegt, und die sorgten für rundum zufriedene Gesichter. In den Jahren 2013 und 2014 wurden nämlich satte Überschüsse erwirtschaftet – 455 000 Euro 2013 und 2014 sogar 505 000 Euro.

Die Steuereinnahmen sprudeln und sollen – so die Prognosen – auch in den kommenden Jahren weiter moderat ansteigen. Die Kassen des Amtes sind gut gefüllt, und so folgte der Amtsausschuss der Empfehlung des Finanzausschusses, für schon länger nötige Sanierungsmaßnahmen zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen. „Im Moment sind wir in einer glücklichen Lage. Da sollten wir Projekte, die wir schon lange vor uns her schieben, in Angriff nehmen und aus der Rücklage bezahlen“, hatte Amtsdirektorin Renate Gehrmann dort gesagt.

Profitieren wird nun die Midlumer Schule genauso wie das Nebeler Amtsgebäude. Der Schulkeller wird für 87 000 Euro saniert, außerdem bekommt die Schule einen Carport für 37 000 Euro. Und das Amtsgebäude in Nebel erhält endlich ein neues Reetdach (159 000 Euro). „Da müssen wir ran“, hatte Nebels Bürgermeister Bernd Dell Missier in der Finanzausschuss-Sitzung berichtet, dass das alte Reet so marode sei, dass der Dachdecker schon vor Folgeschäden gewarnt habe.

Weitere Investitionen im kommenden Jahr sind – neben dem Großprojekt Sanierung der Eilun-Feer-Skuul und dem Bau der Sporthalle – unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen an an den Schulen und Kindergärten. Außerdem muss das Amt für die Zuwegung zur Nebeler Schule einen Straßenausbaubeittrag von 71 000 Euro berappen.

Über die Amtsumlage leisten die Föhrer und Amrumer Kommunen ihren Beitrag zur Finanzierung der Amtsverwaltung. Sie bleibt unverändert bei 49,05 Prozent – trotzdem müssen fast alle Gemeinden wegen ihrer gestiegenen Finanzkraft höhere Beträge abführen. Am stärksten trifft das Nieblum, das fast 24 Prozent mehr berappen muss, als in diesem Jahr. Nieblums Beitrag steigt von 320 300 auf knapp 397 000 Euro. Ganz anders sieht es in Nebel aus. Dort ist der Beitrag um 0,46 Prozent von 568 000 auf 565 000 Euro gesunken. Den größten Anteil an der Umlage leistet die größte Gemeinde im Amtsgebiet, die Stadt Wyk .Die Wyker müssen 2,56 Millionen Euro und damit 8,35 Prozent mehr als in diesem Jahr abführen. Witsum als kleinste Gemeinde zahlt dagegen nur 25 000 Euro.

Der Amtshaushalt 2018, der einstimmig beschlossen wurde, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 250 000 Euro ab. Hier stehen Einnahmen von 9,38 Millionen Euro Ausgaben von 9,63 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzplan liegen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 8,9 Millionen Euro und bei den Investitionen übersteigen die Ausgaben (4,28 Millionen Euro) die Einnahmen (3,23 Millionen Euro).