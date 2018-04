FSV Wyk : Ramon Remus trifft drei Mal

E-Junioren festigen zweiten Tabellenplatz. B-Mädchen kassieren böse Klatsche. Achtungserfolg in Viöl für die Jüngsten.

von hrh

24. April 2018, 13:30 Uhr

Fünf Nachwuchsmannschaften des FSV Wyk waren am jüngsten Spieltag im Einsatz: Die C-Junioren, die zu Hause ihre Gäste vom TSV Wiedingharde mit 4:1 (1:1) bezwingen konnten, die B-Juniorinnen, die bei Team Sylt mit 1:7 unter die Räder kamen, und die G-Junioren, die bei ihrem ersten Turnier-spieltag des Jahres in Viöl einen Sieg und zwei Niederlagen einfuhren. Schließlich siegten die E-Junioren in Wyk gegen SG Leck-Achtrup-Ladelund mit 4:1 (2:0) und die B-Junioren beim TSB Flensburg mit 5:0.

Das Spiel der C-Junioren verlief im ersten Durchgang, in dem die Gäste zunächst mit 1:0 in Führung gingen, recht ausgeglichen. So konnte Coach Robert Schuknecht auch das 1:1-Zwischenergebnis als leistungsgerecht bezeichnen. Nach dem Seitenwechsel waren seine Schützlinge dann aber klar überlegen und kamen verdientermaßen zu weiteren drei Torerfolgen und so zu einem verdienten Sieg, bei dem die Treffer durch Bosse Petersen und Edgar Wtodarjki (je 2) erzielt wurden.

Verdient war auch die „Klatsche“, die die B-Mädchen auf der Nachbarinsel Sylt einstecken mussten. Trotz einer ganz schwachen Leistung fiel das Ergebnis am Ende allerdings um einige Tore zu hoch aus. Sie starteten zwar mit einer frühen 1:0 Führung durch Lisa Greve, verloren dann aber völlig den Faden. Zu allem Überfluss kassierte Riccarda Artz beim Stand von 1:5 nach einem Revanchefoul die Rote Karte, sodass ihr Team die letzte Viertelstunde in Unterzahl spielen musste.

Während die E-Junioren in Wyk SG Leck-Achtrup-Ladelund mit 4:1 (2:0) bezwingen und ihren zweiten Tabellenplatz festigen konnten, setzten sich die B-Junioren beim TSB Flensburg nach einer knappen 1:0-Pausenführung sogar mit 5:0 durch. Dreifacher Torschütze war dabei Ramon Remus, während Tobias Olufs zweimal traf.

Schließlich wehrten sich die Jüngsten der G-Jugend (drei Spieler waren gerade mal vier Jahre alt) in Viöl bravourös. Sie unterlagen dem 1. FC Wittbek zwar mit 0:4 und der SG LGV Obere Arlau mit 3:4, konnten aber den TSV Hattstedt mit 2:1 bezwingen. Vierfacher Torschütze an dem Turnierspieltag war Ocke Wögens. Ein Treffer gelang Henry May.