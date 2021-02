Wintersturm auf den Inseln : Räumfahrzeuge sind auf Föhr und Amrum im Dauereinsatz

Obwohl es nicht mehr geschneit hat, wehen die Straßen immer wieder zu. Extremes Niedrigwasser behindert den Fährverkehr.

Föhr/Amrum | Der große Schneesturm blieb zwar aus, geschneit hat es auf den Inseln in der Nacht zum Sonntag nur noch wenige Millimeter, doch der Winterdienst war am Sonntag trotzdem auf Föhr und Amrum in Dauereinsatz. Weiterlesen: Föhr und Amrum: Kommt die Schneekat...

