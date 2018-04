Auf Amrum : Putz-Aktion wird nachgeholt

Die Insel-Gemeinden rufen am Sonnabend zur Strandreinigung auf. Die sollte eigentlich schon am 17. März stattfinden.

von ib

06. April 2018, 17:45 Uhr

Ursprünglich bereits für den 17. März geplant, musste wetterbedingt die Amrumer Strandreinigung verschoben werden. Nun unternehmen die Insulaner am morgigen Sonnabend einen neuen Anlauf, ihre Insel saisonfein zu machen. Die freiwilligen Helfer treffen sich um 10 Uhr in Steenodde an den Anschlagtafeln, um 13 Uhr am Norddorfer Strandübergang sowie um 14 Uhr am Süddorfer Strandhäuschen, am Restaurant „Strandpirat” in Nebel und am Badeland in Wittdün. Wer Harken und Schaufeln besitzt, sollte diese zur Unterstützung der begrenzt vorhandenen Arbeitsgeräte mitbringen. Für das leibliche Wohl der Helfer sorgen die Gemeinden.