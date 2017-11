Tennis : Punkteteilung zum Saisonstart

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Am Sonnabend startete das Tennis-Seniorenteam „Herren 55“ des WTB in die Hallensaison. Und das mit einem 3:3-Unentschieden und damit mit einer Punkteteilung beim TC Bredstedt.

Dabei hatten die Wyker nach den Einzelbegegnungen schier aussichtslos mit 1:3 zurück gelegen, nachdem lediglich Walter Strassl sich gegen die „Nummer 3“ der Gastgeber mit 6:1, 6:3 durchsetzen konnte. „Vocki“ Rörden hatte das Spitzenduell mit 2:6, 3:6 verloren. Werner Paulsen (2) hatte sich mit 1:6, 1:6 geschlagen geben müssen und Dieter Fienhold (4) hatte mit 1:6, 7:5, 2:10 den Kürzeren gezogen.

In den Doppeln schaffte das Team dann das Kunststück, noch auszugleichen, wobei beide Duos sich in spannenden Spielen jeweils in drei Sätzen durchsetzten. Für Rörden/Fienhold hieß es 6:7, 6:3, 10:7 und für Strassl/Kröger 6:3, 2:6, 10:5.

Das Team „Herren 40“ bestritt zur gleichen Zeit bereits seine zweite Begegnung der Saison. In Großenwiehe unterlagenn die Föhrer der recht spielstarken Vertretung des TC Viöl mit 1:5.

Die Insulaner hatten – wie so oft bei Auswärtsspielen – auch dieses Mal wieder nicht ihre Bestbesetzung aufbieten können. Das hatte zur Folge, dass alle Einzel in der Besetzung Frank Berger (6:7, 1:6), Michael Oldigs (2:6, 2:6), Dirk Eisersdorff (4:6, 1:6) und Börge Zimmermann (2:6, 5:7) verloren wurden. Damit war die Partie bereits entschieden.

In den abschließenden Doppelbegegnungen schafften es Frank Berger und Michael Oldigs durch einen prima herausgespielten 6:4, 6:4-Erfolg, wenigsten noch einen Ehrenpunkt zu holen. Das Duo Eisersdorff/Zimmermann hatte dagegen auch hier mit 4:6, 1:6 das Nachsehen.