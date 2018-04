FSV Wyk : Punkteteilung im Spitzenspiel

Gegen TSV Eintracht Eggebek: Torjäger Sezent Nedzhib rettet dem FSV Wyk einen Zähler.

von hrh

25. April 2018, 18:30 Uhr

Das Herren-Team des FSV Wyk trat zum Spitzenspiel der Kreisklasse A als Tabellendritter beim Zweitplatzierten, dem TSV Eintracht Eggebek, an. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2 (0:1).

Der erste Durchgang gehörte dem FSV, der gut kombinierte und in der 17. Minute durch Sezent Nedzhib mit 1:0 in Führung ging. Nach dem Seitenwechsel kamen die Eggebeker dann besser ins Spiel, erzielten in der 71. Minute der Ausgleich und gingen in der 82. Minute mit 2:1 in Führung. Es blieb dann Torjäger Sezent Nedzhib vorbehalten, buchstäblich in letzter Minute das verdiente Unentschieden für sein Team zu retten.

FSV: Jörn Majchczack; Frerk Jensen, Malte Lorenzen, Hanno Helmcke (Fernand Gloy), Christian Baumann, Ole Jensen, Steve Kurowski (Morten Mollenhauser), Simon Christiansen, Sezent Nedzhib, Tarek Bender und Mats Diedrichsen.

Auch das Spiel der zweiten Mannschaft endete mit einer Punkteteilung, gegen den SC Norddörfer, Tabellenführer der Kreisklasse B, hieß es am Ende 1:1. In der jederzeit spannenden und kampfbetonten Partie gerieten die Föhrer zunächst in der 29. Minute in Rückstand, schafften dann aber durch Pelle Motzke den verdienten Ausgleich.