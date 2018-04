Amrum : Pumpe gegen Regenwasser

Norddorf lässt sich die Entwässerung der Marsch 80 000 Euro kosten. Das hat die Gemeindevertretung beschlossen.

von shz.de

06. April 2018, 15:00 Uhr

Der langjährige Norddorfer Wehrführer Andreas Knauer wurde in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung für eine vierte Amtszeit vereidigt. „Wir sind sehr froh, dass wir einen so erfahrenen und engagierten Gemeindewehrführer haben“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Christoph Decker

Der anhaltende Regen in den letzten Monaten hat in der Norddorfer Marsch zu einer erheblichen Überflutung geführt. Da der natürliche Ablauf diese Wassermassen nicht bewältigen kann, müssen zusätzliche Pumpen installiert werden. Unter der Leitung eines Ingenieurbüros aus Husum wird jetzt im Bereich des Siels eine leistungsstarke, elektrische Pumpe installiert, die den Wasserstand in Zukunft regulieren soll. Finanziert wird diese Maßnahme aus Eigenmitteln.

Der erste Nachtragshaushalt der Gemeinde Norddorf sieht neben der Investition für die Entwässerung der Marsch (80 000 Euro) auch eine Erhöhung der Umlage des Zweckverbandes Sicherheit und Soziales um 33 700 Euro auf 216 435 Euro vor. Diese Erhöhung war aufgrund der höheren Kosten im Bereich Kindergarten und Feuerwehr notwendig geworden. Bei der ursprünglichen Verabschiedung des Haushaltes 2018 lagen diese Zahlen noch nicht vollständig vor.

Durch die vor einigen Jahren erfolgte Umstellung des Gemeindehaushalts auf das Doppik-System kam es zu erheblichen Verzögerungen in den Genehmigungen vergangener Haushalte. Nachdem auf der vorangegangenen Sitzung die Abschlüsse von 2010, 2011 und 2012 genehmigt worden waren, wurden jetzt die Jahresabschlüsse für 2013 und 2014 beraten und genehmigt. Auch der Jahresabschluss der Amrum-Touristik Norddorf aus dem Jahr 2014 war aufgrund von ungeklärten Rechtsfragen bisher nicht verabschiedet. Nachdem alle offenen Fragen geklärt wurden, konnte nun auch dieser Haushalt verabschiedet werden.

Gute Nachricht gab es hinsichtlich eines der drei großen Zukunftsprojekte der Gemeinde (Altes Schwimmbad, Gebäude Amrum-Touristik, Badekabinenhaus). Nach Beendigung der Ausschreibung kann jetzt die Planung und Projektbegleitung zur Umgestaltung der Außenfläche des alten Schwimmbades sowie die Anpassung der Fassade des Gebäudes in Auftrag gegeben werden. Die dafür bereits 2016 entwickelte Projektskizze ist Teil eines gesamtinsularen Konzepts, das neben diesem Vorhaben noch weitere Teilprojekte beinhaltet und erfolgreich am EU-Förderprojekt ITI (Integrierte Territioale Investitionen Westküste) teilgenommen hat. Vorbehaltlich des ausstehenden Förderbescheides soll dieses nun realisiert werden. Die geschätzten Gesamtbaukosten einschließlich der Planungskosten belaufen sich auf etwa 360 000 Euro.

Gemäß der Landesverordnung für die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwasserleitungen sind die Gemeinden verpflichtet, eine Zustandserfassung ihres Kanalnetzes zu veranlassen und ein entsprechendes Kanalkataster zu erstellen. Nach Einholung mehrerer Angebote wurde nun hiermit ein Ingenieurbüro aus Bahrenfleth beauftragt.