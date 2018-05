Mord auf Amrum : Prozess: Noch keine Erklärung

Begründung in Flensburg: Verteidiger von Maxim A. hatte keine Zeit.

von dpa

05. Mai 2018, 12:30 Uhr

Im Mordprozess um den auf Amrum erstochenen Flüchtling Ceetin K. hat der Anwalt von Maxim A., dem älteren der beiden Angeklagten, entgegen seiner Ankündigung gestern doch keine Erklärung für seinen Mandanten abgeben. Der Anwalt begründete die kurzfristige Absage mit außerordentlichen Terminen in den vergangenen Tagen. Er habe noch keine Gelegenheit gehabt, die Erklärung mit seinem Mandanten abschließend zu besprechen, sagte er. Der 27-jährige Maxim A. hatte bereits zu Prozessbeginn Ende März über seinen Verteidiger ankündigen lassen, sich über den Anwalt äußern zu wollen. Diese sogenannte Verteidigererklärung war für den gestrigen Verhandlungstag angekündigt worden. Ein neuer Termin für die Erklärung wurde zunächst noch nicht vereinbart.

Der jüngere Angeklagte, der 20-jährige Marvin H., hatte bereits am ersten Prozesstag ein Geständnis abgelegt.

Die beiden Deutschen sind des gemeinschaftlich begangenen Mordes an dem Iraker angeklagt. Die zur Tatzeit 26 und 19 Jahre alten Männer sollen am 27. April 2017 auf der Nordseeinsel den 27 Jahre alten Flüchtling, mit dem sie gut bekannt waren, unter einem Vorwand in die Dünen gelockt, verprügelt, erstochen und anschließend im Sand verscharrt haben. Alle drei Männer galten zunächst als vermisst. Im Oktober wurden die beiden Angeklagten festgenommen. Der jüngere der beiden brachte die Ermittler dann auf die Spur von Ceetin K. Er gab einen Hinweis, dass der Leichnam an der Südspitze der Insel zwischen Dünen vergraben worden sei.