Amrum : Preis für das Hotel „Seeblick“

Das Norddorfer Vier-Sterne-Haus bekommt den Carlsberg-Preis 2018 in der Kategorie „Bestes Hotel-Restaurant“. Er wird der Familie Hesse heute Abend in Hamburg überreicht.

von Petra Kölschbach

24. September 2018, 20:11 Uhr

Das Vier-Sterne-Hotel „Seeblick“ ist mit dem Carlsberg-Preis 2018 in der Kategorie „Bestes Hotel-Restaurant“ ausgezeichnet worden. Die Gastgeber Nicole und Gunnar Hesse nehmen den Preis heute Abend während des größten Branchentreffens des Hotel- und Gastronomiegewerbes in Deutschland in der Fischauktionshalle in Hamburg entgegen. Neben der Kategorie „Bestes Hotel-Restaurant“ wurden auch das „Beste Gastronomiekonzept“, die „Beste Kneipenidee“ und „Bester Einsteiger“ gekürt.

Der Carlsberg-Preis wird jährlich von der Carlsberg-Deutschland-Gruppe zusammen mit den Dehoga-Landesverbänden Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verliehen. In der Kategorie „Bestes Hotel-Restaurant“ standen einer Mitteilung zufolge vier Betriebe zur Auswahl. „Wir wussten nicht, dass wir überhaupt zur Wahl standen“, so Nicole und Gunnar Hesse, die das „Seeblick“ in vierter Generation führen. Die Kandidaten werden in der Regel von den Dehoga-Landesverbänden und von Carlsberg und deren Zulieferbetrieben vorgeschlagen. Eine Jury aus Fachleuten kürt dann die Auserkorenen.

Das Hotel „Seeblick“ habe alle fünf Kriterien der Kategorie „Bestes Hotel-Restaurant“ erfüllt: Küche und Ambiente, herausragende Küchenleistung, Serviceorientierung und Nachhaltigkeit, Qualität und Verwendung regionaler Produkte sowie überregionale Bekanntheit in Norddeutschland..