Föhr aktiv : Praktischer Überblick über Sport-Angebote

vergrößern 1 von 1 Foto: FTG 1 von 1

Insulaner und Urlauber können sich ab sofort mit der neuen Sportbroschüre „Föhr Aktiv“ der Föhr Tourismus GmbH (FTG) einen schnellen Überblick über das Sportangebot auf der Insel Föhr verschaffen. „Wer die Insel aktiv erkunden, sich mal so richtig auspowern oder einfach nur vom sportlichen Angebot inspirieren lassen möchte, hat mit dieser Broschüre eine informative Lektüre zur Hand“, heißt es dazu in einer Mitteilung der FTG. Erhältlich ist sie ab sofort in den Tourist-Informationen der Insel sowie auf der Föhr-Website, www.foehr.de, als Download.

Kurz und prägnant stellt die neue 40-seitige Sportbroschüre im handlichen Postkartenformat die sportliche Vielfalt der Insel Föhr vor: Von den Sporthighlights im Jahr 2017 bis hin zu konkreten Sportangeboten. „Föhr hat sportlich eine Menge zu bieten. Knapp 90 unterschiedliche Angebote für Einsteiger, Fortgeschrittene, Gesundheitsorientierte oder Leistungssportler sind in unserer neuen Sportbroschüre aufgeführt. Die Idee, diese Vielfalt in einer eigenen

Broschüre darzustellen, haben wir gemeinsam mit dem Tourismusbeirat entwickelt,“ berichtet FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt,.

Die Bandbreite der in der neuen Broschüre zusammengefassten Angebote umfasst nicht nur Radfahren, Wassersport, Reiten und Golf, sondern beispielsweise auch Bogenschießen, Karate, Jumping Fitness oder Kinderturnen. Damit die Übersicht auch stets aktuell bleibt, ist eine jährliche Neuauflage geplant, kündigt FTG-Sprecherin Ann-Kathrin Meyerhof an.



von ib

erstellt am 16.Jun.2017 | 13:30 Uhr