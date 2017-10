Letzter Fischmarkt : Positive Bilanz nach guter Saison

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

von Peter Schulze

erstellt am 16.Okt.2017 | 08:30 Uhr

Der Spätsommer hatte sich noch einmal so richtig ins Zeug gelegt, als gestern der Fischmarkt zum letzten Mal in diesem Jahr seine Pforten öffnete. Entsprechend groß war das Gedränge auf der Ostkaje des Wyker Hafens. Bei den Marktbeschickern überwiegen zufriedene Gesichter. „Wir hatten keinen einzigen schlechten Tag“, resümierte Hans-Otto Buth. Einige Standbetreiber ziehen nun zum Wyker Jahrmarkt um, der seine Pforten am Freitag öffnet. Und Ostern des kommenden Jahres fällt dann der Startschuss für den Fischmarkt 2018.