Pop-Chor präsentiert bunten Mix

von Anja Werner

30. Mai 2019, 14:09 Uhr

Wyk | Your Songs: Unter diesem Motto gibt der Popchor Lochormotion am heutigen Freitag um 19 Uhr im Wyker Kurgartensaal einen bunten Mix aus seinem Repertoire zum Besten. Die Lüneburger Formation hat sich in den letzten Jahren im Großraum Hamburg mit vorwiegend modernen, vier- bis sechsstimmigen A-cappella-Stücken einen Namen gemacht. Daneben mischt sich aber auch gern einmal ein aufpolierter Schlager oder ein neu interpretiertes Volkslied in das Programm.