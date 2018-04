Auf Föhr : Polizei sucht Zeugen

Die Wyker Beamten ermitteln derzeit in einer umfangreichen Einbruch- und Diebstahlserie.

von ib

25. April 2018, 08:30 Uhr

Die Wyker Polizei ermittelt derzeit in einer umfangreichen Einbruch- und Diebstahlserie. Bei einem der Einbrüche könnte durch den Täter ein weißer Ford Transit mit der Aufschrift „Rückenwind“ benutzt worden sein, teilen die Beamten mit. Das Fahrzeug sei Anfang Juli 2017 in Wyk entwendet worden. Gesucht werden Zeugen, denen dieses auffällige Fahrzeug am ersten Juliwochenende 2017, eventuell im Bereich Greveling oder im Kirchweg in Wyk, aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei Wyk unter ✆04681/758980.