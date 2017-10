Nordseeinsel Amrum : Polizei sucht mit Spürhunden nach einem seit April vermisstem Flüchtling

vergrößern 1 von 2 Foto: Polizeipresse Flensburg 1 von 2

erstellt am 04.Okt.2017 | 15:40 Uhr

Amrum | Das Verschwinden des 28-jährigen Ceetin K. auf Amrum gibt der Polizei immer noch Rätsel auf. Seit Ende April 2017 gibt es von dem aus dem Irak stammenden Flüchtling kein Lebenszeichen mehr. Ceetin K. lebte seit November 2015 auf Amrum. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sind am Dienstag Ermittler gemeinsam mit Unterstützungskräften, Leichenspürhunden und Einsatzkräften des THW nach Amrum gefahren. Sie sollen am Mittwoch und Donnerstag eine umfangreiche Suche nach der möglichen Leiche des 28-Jährigen durchführen.

Die Kriminalpolizei hatte in der Anfangszeit des Verschwindens keine Hinweise auf Straftaten und Ceetin K. auch sonst nicht in einer gefährdeten Situation vermutet. Vielmehr wurde davon ausgegangen, dass Ceetin K. mit zwei anderen jungen Männern unterwegs war, die ebenfalls einige Wochen als vermisst galten. Nach Ihrer Rückkehr konnten diese allerdings auch keine Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen.

Die Suche nach Ceetin K. wurde nie eingestellt, wenngleich sie sich schwierig gestaltete. Bis heute gibt es keinerlei Hinweise auf seinen Verbleib. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass der Iraker die Insel nicht verlassen hat und einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Tötungsdelikt aus.

Ceetin K. wird wie folgt beschrieben:

28 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftig

schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert, oben länger

Braune Augen, Dreitagebart

Tattoo am Unterarm

