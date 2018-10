Föhr : Polizei schnappt Einmietbetrüger

Das Paar aus Sarbrücken trieb seit Juni sein Unwesen auf Föhr. Die Beamten bitten Geschädigte, sich zu melden.

von ib

02. Oktober 2018, 22:01 Uhr

Am Sonnabend gelang es der Wyker Polizei, einem betrügerischen Ehepaar das Handwerk zu legen. Nach einem Ermittlungsersuchen zu einem Verfahren der Kriminalpolizei in Saarbrücken und dem Hinweis einer aufmerksamen Mitbürgerin wurde man der Einmietbetrüger habhaft.

Seit Juni 2018, so die Polizei, habe sich das Ehepaar aus Saarbrücken (40 und 48 Jahre alt) in Begleitung einer älteren Dame (84) wohl auf der Insel befunden. Immer wieder hätten sie sich auf die gleiche Art und Weise Zugang zu Ferienwohnungen verschafft. Als Ausrede habe stets ein in Wyk angeblich gekauftes oder gemietetes Haus gedient, welches nicht rechtzeitig bezugsfertig geworden sei. Nun benötige man eine kurzfristige Unterkunft. Die Verhandlungen über die Unterkunft seien wohl zumeist durch den Mann geführt worden.

Die Eheleute hätten im Anschluss die Miete entweder gar nicht oder nur teilweise entrichtet. Dies sei stets mit einer angeblich defekten EC-Karte oder ähnlichen fadenscheinigen Ausreden begründet worden. Mit diesen Ausreden erschlich sich das Ehepaar wohl auch von Feriengästen Bargeld, das ebenfalls nicht oder nur teilweise zurückgezahlt wurde.

Inzwischen sind der Polizei sechs konkrete Straftaten bekannt. „Es ist jedoch zu befürchten, dass es weitere Geschädigte gibt“, so Polizeioberkommissarin Juliane Ingwersen. Die Beamten bitten nun geschädigte Vermieter, Gastronomen oder Feriengäste, sich unter

✆ 04681/758980 oder bei der Polizeistation am Hafendeich 15 zu melden.