Wyker TB – Tischtennis : Pleite zum Saisonauftakt

Verpatzter Start in die neue Saison: Zweite Mannschaft unterliegt Koldenbüttel.

von hrh

17. September 2018, 18:50 Uhr

Als erste Tischtennismannschaft des Wyker TB startete die „Zweite“ in die neue Punktspielsaison. Zu Hause empfing der Aufsteiger in die 1. Kreisklasse den TTK Koldenbüttel III. Die Entscheidung der Wyker Verantwortlichen, den Personalproblemen geschuldet die dritte Mannschaft für die neue Saison nicht mehr zu melden, erwies sich als richtig. Denn auch die „Zweite“ kämpfte mit einer dünnen Spielerdecke: Lediglich Dirk Eisersdorff auf der Position „2“ war seinen Gegnern im Gästeteam gegenüber konkurrenzfähig. So gewann er bei der 6:8-Auftaktniederlage allein drei Einzel und zusammen mit Tomac Kondratovic auch das erste Doppel. Eisersdorff holte damit allein vier der sechs von seinem Team gewonnenen Punkte.

Die Ergebnisse: Nach den Eingansdoppeln stand es 1:1, nachdem Eisersdorff/Kondratovic glatt in drei Sätzen gewonnen und Wamser/Reker nach einer Zweisatzführung, in fünf Sätzen das Nachsehen gehabt hatten.

In den folgenden Einzelpartien war dann Piotr Wamser (1) einmal in vier Sätzen erfolgreich, musste sich aber einmal knapp in fünf Sätzen und einmal glatt in drei Sätzen geschlagen geben.

Dirk Eisersdorff (2) gewann alle seine Partien (3:2, 3:1 und 3:0). Tomasz Kondratovic (3) bezwang zunächst seinen ersten Gegner in vier Sätzen, musste sich dann aber seinen nächsten Kontrahenten in fünf und vier Sätzen geschlagen geben. Schließlich zog Lothar Reker (4) in allen seinen Begegnungen in vier beziehungsweise fünf Sätzen den Kürzeren. Rekers letzte Niederlage brachte den Gästen in der finalen Partie in der Rüm-Hart-Schule dann auch den achten Punkt und damit den Gesamtsieg.