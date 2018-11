Föhr : Pfarrstelle in Wyk wird wieder besetzt

Der neue Pastor Frank Menke kommt im März. So lange bleibt Vertreter Knut Kammholz auf der Insel.

von Peter Schulze

30. November 2018, 19:11 Uhr

Die Pfarrstelle I der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai wird wieder besetzt. Der Kirchengemeinderat hat Pastor Frank Menke in seiner November-Sitzung zum Nachfolger von Pastorin Hanna Wichmann gewählt. Derzeit ist Pastor Dirk Jeß aus Süderende vom Kirchenkreis Nordfriesland als Vakanzvertreter eingesetzt.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem der Kirchengemeinderat beschlossen hatte, den auf zwei Jahre befristeten Vertrag des Pastors Edwin Becker-Wichmann nicht über den Februar 2019 hinaus zu verlängern. Aufgrund dieser Entscheidung hatte Hanna Wichmann angekündigt, dass die Familie die Insel verlassen werde.

Pastor Frank Menke wird sein neues Amt in Wyk zum 1. März 2019 antreten und am 3. März durch Pröpstin Annegret Wegner-Braun in einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt werden. Frank Menke, seit rund drei Jahren in Trappenkamp im Kreis Segeberg tätig, hatte Kirchenbesucher und Kirchengemeinderat in einem Vorstellungsgottesdienst überzeugt (wir berichteten).

Derweil hat Knut Kammholz aus Eckernförde, Propst im Ruhestand, zugesagt, über den ursprünglich geplanten Januar hinaus bis Ende Februar weiterhin die Vertretung in der Gemeinde zu übernehmen und die Gottesdienste in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche zu leiten.