Amrum : Petrijünger feiern Jubiläum

Der Angelverein besteht seit 40 Jahren. Deshalb soll es ein Fest geben.

von shz.de

03. April 2018, 17:30 Uhr

48 Mitglieder, darunter fünf Jugendliche, zählte der Amrumer Angelverein Ende 2017. Das berichtete der Vorsitzende Hans-Ulrich Petersen bei der Jahresversammlung. Die Fangstatistik, so Petersen, habe sich in den letzten vier Jahren positiv entwickelt. 2014 wurden 1131 Zentimeter Fisch gefangen, 2017 mit 2721 Zentimetern mehr als das Doppelte.

Neuer Vereinsmeister ist Lars Peter Jensen, erster Vereinsvizemeister Chrisfried Outzen und zweiter Vereinsvizemeister Thorsten Wollny. Jugendvereinsmeister wurde Devon Beiß, der sämtliche Punkte gleich beim Anangeln erwischt hatte.

Volkert Lucke erhielt die goldene Ehrennadel des Landessportfischerbundes für besondere Verdienste. Er hat sich viele Jahre im Vorstand des Amrumer Angelvereins engagiert. Heinz-Werner Hansen, der seit der Vereinsgründung am 5. Juni 1978 unbeanstandet die Vereinskasse führt, wurde für sein 40-jähriges Engagement ausgezeichnet.

Dass auch zu dieser Jahresversammlung die Kasse wieder stimmte und mit einem guten Überschuss abschloss, versteht sich da fast von selbst. Und so wurden der Kassenwart und der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

In diesem Jahr wird am 20. Mai an- und am 30. September abgeangelt. Das Nachtangeln findet Ende August statt und Teichangeln in der Wittdüner Vogelkoje Anfang Juli und Mitte August. An vier Sonntagen zwischen Juni und August bietet der Amrumer Angelverein auch den Urlaubsgästen wieder die Möglichkeit zum gemeinsamen Brandungsangeln. Diese Termine werden auf Plakaten bekanntgegeben.

Aber das ist nur das sportliche Programm des Vereins, denn nach dem Angeln wird zusammen gegrillt und im 40. Jahr seines Bestehens ist eine ganz besondere Überraschung geplant. Nein, kein Nacktangeln, wie auf der Jahresversammlung launig zwischengerufen wurde (es wird ja im Strandabschnitt des FKK-Zeltplatzes an- und abgeangelt), sondern eine Feier. Näheres wurde noch nicht verraten.