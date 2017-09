Kleinkunst auf dem Sandwall : Perfekte Bühne für Laien und Profis

vergrößern 1 von 2 Foto: len 1 von 2

Der Wyker Sandwall ist nicht nur eine Promenade mit Blick auf das Meer. Vielmehr ist er ein Ort, der das Sehen und Gesehenwerden ermöglicht. Damit wird der Sandwall zur perfekten Bühne für Laien und besonders auch für Profis, und die hatte die Wyker Touristik GmbH (WTG) jetzt nach sechsjähriger Pause wieder zu einem dreitägigen Festival geladen.

Diese Veranstaltung gegen Ende der Sommersaison war unter der Überschrift „Gauklerfestival“ in früheren Jahren regelmäßig ein Hingucker gewesen. Nun hieß es etwas vornehmer „Kleinkunstfestival“ und die WTG hatte dafür über eine spezielle Agentur Akteure nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Irland, der Schweiz und Österreich gewinnen können.

Nicht für alle Künstler war die Insel Gaukler-Neuland. Mit dem Hamburger Jens Ohle war ein „alter Föhr-Hase“ nach Wyk gekommen, der mit seiner Leiterakrobatik und seinen Stunts bereits in der Vergangenheit für große Begeisterung gesorgt hatte. Jens Ohle, der auch am Hamburger „Schmidts Tivoli“ zu sehen ist, zog das Publikum aber auch als Entertainer und Comedian in seinen Bann.

Komödiantisches Talent bewiesen in den vergangenen drei Tagen aber auch die anderen Kleinkünstler und sie verstanden es auch immer wieder, aus Schaulustigen Mitwirkende zu machen. So suchte sich Annette Will aus Ginsheim den Urlauber Jens aus, der ihr bei den Balance-Acts auf dem schlappen Seil als Assistent zur Seite stand und auf ihr Geheiß „dramatisch“ mit brennenden Keulen um den Brunnen lief. Nachdem Anette Will genügend Spannung aufgebaut hatte, bewies sie auf dem Seil, dass sie nicht nur mit der Jonglage, sondern auch mit dem Einrad Erstaunliches zustande bringt.

Grant Goldie, der als „That man show“ angekündigt war, bewies vor der Musikmuschel, dass man als Kleinkünstler auch ohne Worte verstanden werden kann. Der Ire, der darüber klagte, von einem „rainy an wet Island“ zu kommen, demonstrierte auf dem sonnigen Sandwall neben Jonglage erstaunliche Tricks und bezog dabei vor allem auch Kinder in das Geschehen mit ein, die dabei erstaunliches Talent zutage brachten. „Der Mann ist einfach klasse“, lautete der Kommentar einer Zuschauerin.

Der Schweizer This Maag inszenierte in Wyk den ersten Asphalt-Skicup. Dabei nahm er nicht nur die Eidgenossen auf die Schippe, sondern hatte eher durch Zufall die Schwaben an den Start bekommen, die unter strahlender Föhrer Sonne alpines Geschehen zelebrierten. Auch mit den jüngeren Urlaubern und Insulanern inszenierte This Maag so einige überraschende Späße.

Eine Show, die aus einem Mix von Comedy, Akrobatik, Clownerie und Jonglage bestand, präsentierte das Duo Akos Kraks, und auch hier wurden Zuschauer plötzlich zu Mitmachern, die für ihren Einsatz aber auch mit dem gebührenden Applaus belohnt wurden.

Zwischen all den Präsentationen wuselte immer wieder ein Mann entweder im Matrosenanzug oder in einer Polizeiuniform herum, der unvermittelt Passanten ansprach.Dabei handelte es sich um Zwille Zimmermann, der im Spannungsfeld zwischen Gesetz und Bürger skurrile Gedankengänge entwickelte.

Nicht nur das Publikum erfreute sich an den verschiedenen Künstler-Acts, auch die Organisatoren konnten zufrieden auf drei Tage Kleinkunstfestival zurückblicken, das gestern Abend mit einer Gala aller Akteure zu Ende ging. „Wir haben in diesen Tagen viel positive Resonanz erfahren“, konnte Gila Rotermund von der WTG zufrieden das Ergebnis zusammenfassen.

von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 04.Sep.2017 | 12:30 Uhr