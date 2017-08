In Wyk : Partylaune trotz Regenwetters

vergrößern 1 von 3 Foto: ubs 1 von 3





Die Wolken waren noch so dunkel wie das Blech des 1939-er Wasser-Deutz-Traktors, was echte Fans nicht vom Streicheln und Draufsitzen abhielt. Mit zehn Gefährten waren die Herren des Oldtimer-Clubs Föhr angetuckert, vorne weg der Protestwagen gegen den Herrn Landrat und für die Inselgeburt. Viele Festbesucher lasen sich durch, was die Föhrer da gerade bewegt.

Das diesjährige Hafenfest hatte als Gegner anfangs so ein bisschen das Wetter, wobei die Rivieras-Band an der Westkaje schon früh alles gab, um die Stimmung aufzuheitern. Die Marktstände waren bunt, lecker, süffig und süß. Die ersten Gläser wurden gehoben, Seifenblasen flogen, und Kinderhände zogen Erwachsene zum wirklich Interessanten.

Zum Nachmittag kam dann die Freiwillige Wyker Feuerwehr, die vorher in Oevenum das brandneue Löschfahrzeug gucken musste. Wehrführer Kai Sönnichsen und seine Truppe rollten mit drei Wagen an, darunter der „Leiterwagen“, wo Sönke Kohn sogleich die 23 Meter lange Drehleiter ausfuhr, womit der Platz am Steuerpult zum beliebtesten Aufenthaltsort aller drumherum stehenden wurde. Nebendran am Gerätewagen erklärte das Team der Wehr den neuen Helm mit Schädeldeckenmikrofon, das Signale über die Schwingungen der Kopfhaut aufnimmt. „Damit entfällt viel Kabelage“, sagt Sönnichsen zum vorläufigen Testprojekt.

Die große Faszination hatte auch zu langen Schlangen vor der „Ernst Meier-Hedde“ geführt, die von Amrum herüberkam. Eine Spende in die kleinste Bootsklasse, das Sammelschiffchen, dann rauf auf den Seenotrettungskreuzer und alles angucken, anfassen, fragen. Geduldig erklärten die Männer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger den Landratten die Technik und das Bordleben.

Landratten waren es auch, die binnen ein paar Stunden am Freitag und Sonnabend am Rennenten-Stand des TuS Osterlandföhr alle 1620 Enten auslösten, die abends an den Start gingen, um mit dem Tidenstrom quer duchrs Hafenbecken zu schwimmen. Dieses Mal waren einige sehr flügge darunter, die sofort ausbüchsten und nach und nach zurückgefischt und wieder ins Rennen befördert wurden. Der quietschgelbe Strom war wie immer ein Highlight des Festes, jeder Quadratzentimeter Uferkante, jeder Steg und viele Boote waren besetzt mit Fans. Tolle Preise hatte die Veranstaltercrew zusammengetragen: ein Föhr-Wochenende, ein Fahrrad und jede Menge Ausflugsfahrten. Hinter allem steht der gute Zweck: Der Reinerlös der Aktion geht dieses Jahr an die Initiative Inselgeburt.

Wer bei der Preisverleihung nicht dabei sein konnte, kann Montag am Hafenamt die Gewinnerliste checken. Eine traurige Nachricht gibts: Der Verein will das Entenrennen nicht ins nächste Jahr tragen. „Wir sind eine Altherren-Truppe, und es wird uns einfach zu viel“ sagt der Präsident Gerd Jakobsen. „Wir haben knapp 40 000 Euro in den letzten zehn Jahren für sinnvolle Zwecke stiften können, und jetzt suchen wir Nachfolger, denen wir auch alle unsere Enten schenken würden.“

Gleich bei den Enten traf man auch Tourismuschef Jochen Gemeinhardt mit zwei großen Kartons unterm Arm. Schöne Porzellan-Becher für die Besatzung des Polizeiboots, das ebenfalls im Hafen lag. „Plastikfrei ist ja Trend“, zitierte Gemeinhardt die Aktion der Föhrer BUND-Naturschutzgruppe. Und, wie klappts mit dem Wetter? „Es könnte trockener sein“, gab der Touristiker zu. Aber mit der Stimmung war er zufrieden, man habe dieses Jahr auf viel Musik gesetzt. „So eine Sause lebt einfach von Livemusik“.

Und das Wetter wurde tatsächlich schöner. Nach heftigem Pladderregen am Morgen und den Na-ja-geht-so-Wolken, brach am späten Nachmittag die Sonne durch, was auch den Live-Musikern von „Zack Zillis“ auf der großen Bühne jede Menge begeisterte Fans bescherte.

Der dank Wetter-App sehr entspannte Pyrotechniker Mirco Lorkowski stand da noch zwischen seinem Zunder auf dem Schwimmponton „Catjan“ und verkabelte die verschiedenen Feuerwerksposten, die ihn und sein Team in den letzten vier Wochen in Atem gehalten hatten. Schaltkreise prüfen, letzte Briefings für den Computer. Wie wird der Himmel nachher? „Wir haben riesige Bomben, italienische Spezialitäten und viele Wasserfälle, richtig schön und sehr dynamisch und ein bisschen Herzschmerz“, versprach der Lübecker Feuerwerker.